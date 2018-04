Mauricio Macri sostuvo que el presidente español Mariano Rajoy traía a nuestro país “una agenda intensa en todos los campos. Espero que me ayude a convencer a los españoles, definitivamente, de que aquí son muy bienvenidos, que ésta es su casa”. Una de las ofrendas con que Macri recibirá a Rajoy será la ley que el Gobierno envió al Congreso para que las telefónicas participen del negocio de la televisión satelital, es decir, para que Telefónica de España compita en iguales condiciones que el poderoso consorcio unificado de Cablevisión-Telecom. El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, irá hoy mismo al Senado a defender la iniciativa.

El gobierno de Cambiemos quiso saldar las diferencias en el negocio del cuádruple play con un decreto que habilite la competencia a través de la televisión satelital, tras aprobar la fusión de Cablevisión-Telecom, pero terminó por dar marcha atrás con la idea. El Ministerio de Modernización se encargó de elaborar un proyecto en el mismo sentido que envió al Congreso el jueves pasado, en vísperas del arribo de Rajoy junto a la comitiva empresarial que integra la conducción de Telefónica de España.

Hoy mismo el ministro Ibarra irá al Senado, por donde ingresó el proyecto de “Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia de Tecnologías de Información y las Comunicaciones”, para defenderlo. La oposición aun no ha fijado postura aunque reclama audiencias en la que participen todos los sectores involucrados.

La iniciativa apunta a modificar la actual ley “Argentina Digital” –aprobada en 2014– que estable que los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán brindar servicios de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) “con excepción de aquellos brindados a través de vínculo satelital”. Un reclamo de Telefónica que, tras la unificación de Cablevisión (una compañía del Grupo Clarín) con Telecom –fusión que todavía no está aprobada aunque se da por descontado– solo podía competir con el nuevo y poderoso conglomerado a través de la apertura de la operatoria de al televisión satelital.

En los fundamentos, el proyecto oficial señala que “la distinción entre la radiodifusión por vínculo físico o radioeléctrico y la que se presta a través de medios satelitales, resulta artificial, por lo que no se justifica otorgar un distinto tratamiento regulatorio a prestaciones que, en esencia y desde el punto de vista del usuario, resultan idénticas”.

La iniciativa también abarca otros aspectos con la intención de “igualar” la competencia que “favorezca el ingreso de nuevos operadores” al mercado. Entre ellas, la obligación de los actuales “prestadores o concesionarios de facilitar a los licenciatarios de Servicios de TIC, el acceso a la infraestructura pasiva de la que sean titulares, integrada por torres, postes, ductos y cualquier otro elemento que se utilice o pueda utilizarse para desplegar, albergar o instalar cables, fibra óptica. Antenas, equipos, dispositivos” y hasta la “utilización de redes de distribución eléctrica”.

La iniciativa invoca en sus fundamentos la resolución de la ONU sobre libertad de expresión por Internet y acceso a la misma, pero no establece obligaciones para los licenciatarios de llevar el servicio a zonas que los mismos no consideran rentables. Una discusión que el Gobierno busca saldar al fijar que los nuevos operadores no podrán hacerlo en las ciudades o pueblos con menos de 80 mil habitantes, donde el servicio quedaría en manos de cooperativas y pymes. Una concesión al reclamo de cooperativistas y pequeños empresarios, que exime de obligaciones a los grandes jugadores del mercado.