En el marco del debate por la despenalización del aborto en el Congreso, quienes se oponen al proyecto que lleva la firma de 71 diputados comenzaron a exponer sus argumentos. La primera en hacerlo fue la doctora en Ciencias Jurídicas de la UCA, Úrsula Basset, quien no dudó un segundo en resaltar que “el embarazo producto de violación frenó los abusos” al sentar su posición. "La niña del caso FAL se salvó de seguir siendo abusada gracias a su embarazo. Reflexionemos y no hagamos leyes cómplices del abuso", insistió al manifestarse en contra ya no solo del proyecto sino de la ley actual, que estipula la violación como uno de los causales para interrumpir embarazos.

Basset dijo que le daba “lástima que se usan embarazos dolorosos como bandera pero no se las acompaña". "Para defender el aborto se invocan situaciones desesperadas pero pensemos primero en los niños", reclamó al cuestionar a los impulsores del proyecto, que permite la interrupción de embarazos dentro de las 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo.