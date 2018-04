En el marco del debate por la despenalización del aborto, quienes se oponen al proyecto que lleva la firma de 71 diputados comenzaron a exponer sus argumentos en el Congreso Nacional. La primera en hacerlo fue la doctora en Ciencias Jurídicas de la UCA, Úrsula Basset, quien no dudó en subrayar que “el embarazo producto de violación frenó los abusos”. "La niña del caso FAL se salvó de seguir siendo abusada gracias a su embarazo. Reflexionemos y no hagamos leyes cómplices del abuso", insistió al manifestarse en contra no solo del proyecto de la Campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito sino de la ley vigente, que contempla que una de las causas para interrumpir el embrazo es la violación.

Basset dijo que le daba “lástima que se usen embarazos dolorosos como bandera pero no se acompañea" a las víctimas. "Para defender el aborto se invocan situaciones desesperadas pero pensemos primero en los niños", reclamó al cuestionar a los impulsores del proyecto, que permite la interrupción de embarazos no solo dentro de las 14 semanas de gestación.

En el mismo tono, Oscar Botta, director de la ONG ProFamilia , insistió en que un aborto es un crimen y que por tanto las mujeres que lo practican, sea por el motivo que fuere, también son criminales. “Saben los legisladores que el crimen del aborto aumenta la tasa de violencia familiar y de violencia infantil”, ratificó Botta, quien agregó que “los violadores, los narcos y los estafadores quedan libres; con el crimen del aborto a los únicos a quienes se les aplicará la pena de muerte es a los niños no nacidos”.

Traas resaltar que “no se trata de una cuestión de salud pública” sino “demográfica”, Botta cargó también contra la educación sexual: “tenemos una falsa educación sexual en los colegios que, conforma una estimulación sexual forzada que aumenta todos los indicadores que supuestamente desea bajar, como las tasas de embarazo adolescentes, las enfermedades de transmisión sexual y la tasa de aborto criminal”. También se manifestó en contra de las políticas sanitarias públicas: "Las tasas de embarazo y aborto adolescentes cayeron en donde hubo recortes a los programas de salud sexual". "¿Por qué en la Argentina hacemos lo contrario?", se preguntó.

A pesar de que estaba prohibida la exhibición de imágenes, quienes se oponen al derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, violaron la regla en dos ocasiones. El primero en hacerlo fue Ernesto Beruti, el jefe de Obstetricia del Hospital Austral, quien mostró la imagen de un embrión. "Díganme si esto no es un ser humano", preguntó. "La mortalidad materna por aborto está bajando y el aborto no está legalizado en la Argentina aún", lanzó luego Beruti, quien mostró estadísticas para explicar que mueren más mujeres por accidentes de tránsito que por abortos.

El pediatra Diego Montes de Oca, por su parte, dijo que "estamos acá para proteger a los bebés de la madre que decide abortar a un chico porque no quiere ser madre", y concluyó con una frase autoreferencial: "Porque pude vivir, pude hacer todo esto. Si mi mamá hubiese abortado y el Estado se lo hubiese permitido, no hubiese sido todo esto. No hubiese dormido con mi mamá ni hubiese conocido a mi esposa ni hubiese tenido hijos".