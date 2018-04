El goleador está de vuelta

"Hay que ganar para ir cómodos a Brasil y pasarle la responsabilidad a San Pablo", resaltó ayer Leonardo Fernández, previo al debut de Central mañana en Copa Sudamericana. "Es el partido más importante del semestre, este club necesita ser protagonista de torneos internacionales", aseveró el técnico canaya. Quedaron descartados los regresos de Leonardo Gil y Néstor Ortigoza. Pero mañana el auriazul recuperará al goleador Marco Ruben, mientras que Mauricio Martínez estará en el banco de suplentes. Central no llega en su mejor forma al debut en Copa Sudamericana. Las lesiones dejaron afuera a tres jugadores titulares, como Gil, Ortigoza y Martínez, más allá que el defensor estará en el banco de suplentes. Pero el entusiasmo en Arroyito aparece en la vuelta de Ruben, tras más de un mes de baja por un desgarro. "Llegamos bien, podemos hacer un buen partido", aseguró Fernández. Aunque el técnico no dudó en identificar las necesidades que asumirá el equipo si aspira a pasar de fase: "Lo importante es ganar, en este ida y vuelta ser local es bueno para después ir allá con un buen resultado y tirarle la responsabilidad a ellos ante su gente. Es fundamental que no nos conviertan goles, trataremos de estar atentos, bien cerrados. Debemos hacer un partido dinámico y que nos convenga a nosotros", analizó Fernández.

San Pablo no es más el temible equipo del fútbol brasileño. Perdió protagonismo en los últimos años y en su plantel no hay grandes figuras. Al respecto, Fernández pronosticó: "Es un equipo que ha variado mucho, ha cambiado de entrenador y eso conlleva a que cambie su dibujo táctico. Espera mucho en campo propio, no se va a regalar para nada y nos van a ceder la pelota. Allí, nosotros debemos ser muy pacientes para manejar la pelota, hacer ancho el equipo y tener profundidad por las bandas".

Si bien la noticia fue ayer la confirmación de la vuelta de Ruben (sale Hernán Da Campo respecto al equipo que venció a Belgrano), el entrenador sorprendió al ratificar al chico Nahuel Gómez en defensa, relegando a Paulo Ferrari al banco. "Gómez está pasando por un muy buen momento e hizo un buen partido ante Belgrano. Tiene buen juego aéreo, en divisiones inferiores ha convertido mucho por esa vía y el rival tiene buena altura porque trabaja con pelotas cruzadas", explicó Fernández.

Maxi González regresará por Joaquín Pereyra, por lo cual el equipo será con Ledesma; Gómez, Tobio, Cabezas, Parot; Lovera, Maxi González, Carrizo; López Pissano; Zampedri, Ruben.