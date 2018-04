El Banco Central autorizó ayer la interconexión de los cajeros automáticos que no están operados por entidades financieras, con el objetivo de facilitar su integración con el sistema de pagos. “La normativa sancionada tiene como objetivo fomentar la aparición de cajeros independientes respecto a las redes actualmente existentes (Banelco y Link). Se establece que las entidades financieras, por sí mismas o a través de las redes que procesan los pagos, deberán interconectar los cajeros automáticos de empresas no financieras a las cuentas y tarjetas de débito de sus clientes”, detalló el Central. Existen cajeros automáticos operados por bancos fuera de las sucursales bancarias, pero esta medida busca que se instalen cajeros en cadenas comerciales (y espacios públicos) con dueños que no sean entidades bancarias.