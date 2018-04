El ex arquero de Lanús Agustín Marchesín, quien se desempeña en el América de México, expresó sus sensaciones pensando en lo que será la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo. “Creo que en el grupo, internamente, es algo muy bueno que haya jugadores que ya estuvieron y convivieron. Eso es muy importante, que ya se conozcan. Al Mundial deberíamos ir los que estuvimos más tiempo en el proceso, pero entiendo que el técnico busca lo mejor para todos. Yo quiero que la Argentina salga campeón incluso si no voy. Cuando uno es argentino, se siente parte aunque no esté”, explicó. Y añadió: “Uno siempre quiere estar porque siente que está haciendo las cosas bien. Esperaré la lista con ansiedad”.