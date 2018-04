Durante un reportaje en Infobae, Esmeralda Mitre no solo habló de su matrimonio con Darío Lopérfido, el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, quien debió renunciar luego de negar que en la Argentina hubiera 30.000 desparecidos, cifra que, según él, "se arregló en una mesa cerrada". El mismo día en que se recuerda el levantamiento del Ghetto de Varaovia negó también que los nazis hubieran asesinado a 6 millones de judíos en la Segunda Guerra.

“Yo creo que Darío lo que tuvo es un instinto político. Primero dijo la verdad, que es lo que dice la Conadep. No lo dice él, no lo dijo él, es la cantidad de desaparecidos que figuran, el resto no están”, aseguró Mitre, parafraseando a Jorge Rafael Videla, y después agregó que “nuestro dinero estaba siendo pagado para gente que no…o sea, de más, en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea nuestros impuestos (sic)”. Y fue más allá al afirmar “es como…pasó con el Holocausto; dijeron que eran seis millones pero quizás no eran tantos”.

La ex esposa de Lopérfido hizo estas consideraciones luego de ser consultada por Infobae acerca de los dichos del entonces ministro de Cultura, quien tras el escándalo fue premiado por el gobierno de Cambiemos con una agregaduría cultural en Berlín, cargo del que fue eyectado hace pocas semanas al mismo tiempo que se terminaba su matrimonio con Mitre, con quien se había casado en 2014.

En la misma entrevista, respecto del kirchnerismo, dijo que “casi no tengo amigos kirchneristas pero porque prefiero no tener enfrentamientos, son muy fanáticos. Y para mí el fanatismo es una desinteligencia absoluta”.

Las palabras de Mitre sobre el Holocausto no aparecen publicadas cualquier día. El 12 de abril es el día del Recuerdo de la Shoá y del Heroísmo, una fecha de recogimiento en Israel. En Twitter, fueron impiadosos con ella.

