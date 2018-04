Gladiadora de la lucha pero también del goce, la nueva fiesta que lanza Tita Print, llega con el fuego poderoso de una cumbia feminista y diversa. La propuesta busca generar un espacio donde circulen bandas lideradas por pibas, trans, travas, marikas y tortas y combatir la indiferencia generalizada.

La primera edición tiene como invitadas a Las Cachitas Now! (La Plata) que presentan el repertorio de su nuevo disco a la 1:30 AM. El cierre estará a cargo de Tita Print con su nuevo álbum, a las 2:30 AM. El resto de la noche musicaliza DJ Mutante.

Sábado 21 de abril en La Quince Espacio Cultural (Av. Corrientes 5426) a partir de las 23:30. Entrada general: 100$.