* Derechos y Humanos: melñ@macrisis

Los pro-vida diciendo que “el aborto es desaparición forzada de personas” mirá Carmen la desaparición forzada de personas es eso que tu iglesia apoyó, fomento y guió en la última dictadura cívico militar.

* No es piedad, es derecho: @charolopez

¿Aborto solo si la pasaste mal en el momento de quedar embarazada? ¿No te suena a castigo por sentir placer? ¿No te suena a la mierda con la que vienen hace 2000 años, la manzana y la bicha? Renueven material!!!

* Si los varones se embarazaran el aborto sería legal: @MalenaCake

¡No a la PENElización del aborto!

* Hacerse cargo: lucí[email protected]

Tengo un hijo y lo amo ¿saben qué no amé? Que me hayan obligado a seguir con un embarazo, que son nueve meses de tortura siendo adolescente. Yo me tuve que hacer cargo «por puta», él no se hizo cargo en 6 años y está todo bien porque es un pobre pibe inmaduro. Extraños en internet me mandaban mensajes diciéndome que merecía morir, que ojalá mi hijo salga trolo y discapacitado. A él nunca nadie lo insultó, jamás. Nosotras nos bancamos todos los golpes solas. A nosotras nos castigan si la otra parte, como en mi caso, nos miente que está usando preservativo o que no llegó a acabar adentro. Nos deshumanizan constantemente, siempre la culpa es nuestra. Hartísima estoy.

* Vivas nos queremos: [email protected]

¿Se acuerdan de Chiara Páez? Tenía 14 años y su novio, junto a la familia de éste, la asesinaron a golpes porque ella se rehusó a practicarse un aborto. La enterraron en el patio su casa. No vas a ver a la sociedad católica haciendo una marcha por Chiara.

* La igualdad salarial no derrama: @Marian_Carbajal

Ganamos menos porque accedemos a los trabajos más precarizados y peor pagos y porque trabajamos menos horas con salario para asumir las tareas de cuidado, que son trabajo pero no remunerado. Con buena voluntad no se soluciona la brecha salarial de género.

* Apología de la comprensión: @þMarinaGlezer

Quien no te comprende te vulnera.