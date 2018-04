El juego de las diferencias

3 Atlético Paranaense: Santos; Pavez, Paulo André, Heleno; Luis González, Rossetto, Renan Lodi, Nikao, Camacho; Pablo, Guilherme. DT:

0 Newell's: Pocrnjic; San Román, Fontanini, Varela, Evangelista; Torres, Sills, Rivero, Fértoli; Figueroa; Opazo. DT: Omar De Felippe.

Goles: PT: 6m Pablo (AP), 30m Nikao (AP) y 36m Guilherme (AP)

Cambios: ST: 9m Denis Rodríguez por Figueroa (N), 18m Guimaraes por Camacho (AP), 23m Alexis Rodríguez por Fértoli (N), 29m Treppo por Opazo (N) y 41m Lucas por Nikao (AP).

Arbitro: Gery Vargas (Bolivia)

Cancha: Arena Da Baixada (Curitiba)

Newell's no tuvo el nivel que exige un torneo internacional y sufrió en Curitiba una derrota que aplastó sus ilusiones para el partido de vuelta en el Coloso. Porque el rojinegro no solo que fue goleado sino que siquiera pudo tocar la pelota en Curitiba. Atlético Paranaense le propinó un goleada que tomó forma en la primera media hora de juego. El equipo de Omar De Felippe no tuvo ningún protagonismo ofensivo y dejó anoche en Brasil cualquier esperanza por revertir la serie.

EFE El equipo rosarino no pudo dar tres pases seguidos.

Se presumía que Newell's iba a sufrir en Brasil y los pronósticos no fallaron. La Lepra está en las últimas posiciones en el torneo local, Atlético Paranaense es uno de los mejores exponentes del fútbol de Brasil. Esas diferencias fueron notorias en Curitiba. Los brasileños jugaron a voluntad, tuvieron la pelota en sus pies todo el encuentro y castigaron a los rojinegros con un juego de pases y rotación abrumador.

En el primer centro al área, Pablo ganó por arriba en un tiro de esquina y cabeceó con arco libre en el primer gol luego de quedar Pocrnjic a mitad de camino. Atlético Paranaense no fue un equipo de juego rápido. Le gustó tener la pelota y progresó en el campo solo cuando se lo proponía. Newell's, por el contrario, corrió siempre detrás de la pelota sin poder atraparla. El equipo de De Felippe no pudo dar tres pases seguidos.

A pesar del dominio abrumador, el local demoró en ampliar la ventaja. Con juego algo perezoso, llegó al previsible segundo tanto a la media hora de juego, con una definición de zurda al primer palo de Nikao que tuvo a Pocrnjic con lenta reacción. El local aceleró y consolidó la goleada después de que el uno leproso le contuvo un remate a Camacho y Varela llegó a desviar un remate de Nikao. El tercero llegó como producto de una gran jugada colectiva y Guilherme definió de zurda debajo de arco con total soledad.

Paranaense jugó a ritmo de trote en el segundo tiempo, satisfecho por lo hecho. Pero el partido no dejó de tener a los brasileños jugando en toda la cancha con la pelota en sus pies. Lo único que pudo hacer Newell's fue un remate de larga distancia de Torres, a los 15 minutos, que controló Santos, en la primera acción donde el arquero local toca el balón con las manos.

Pocrnjic le sacó un cabezazo goleador a Pablo y en otra le tapó un mano a mano a Rossetto. Si bien Newell's logró al menos jugar fuera de su área, el equipo se resignó a jugar con el único objetivo de no padecer una goleada histórica. Y por eso Pocrjnic terminó igual de cansado que sus compañeros.