El empresario Fernando Marín, coordinador general de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Deporte, afirmó ayer que el proyecto de incluir a las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino “forma parte de una integración al mundo”. Antes de ingresar al Congreso de Conmebol, el ex gerenciador de Racing afirmó que “las SAD pueden convivir con las sociedades que son sin fines de lucro porque así sucede en las principales ligas del mundo”. No obstante, el ex funcionario sostuvo que “hay que ser cuidadoso” con su eventual implementación y al respecto expresó que “tiene que ser producto de la decisión de los socios” de cada club. “Bajo ningún punto de vista esa decisión puede ser de manera unilateral por el Gobierno o la Asociación del Fútbol Argentino”, concluyó. Marín, como titular de Blanquiceleste S.A., fue gerenciador de Racing entre 2000 y 2006, luego de la quiebra del club en 1998 bajo la presidencia de Daniel Lalín.