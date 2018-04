El abogado constitucionalista Daniel Sabsay encabezó un acto frente al Palacio de Tribunales para criticar a la justicia federal, reclamar reformas en el Poder Judicial y cuestionar fallos recientes que excarcelaron a imputados por delitos de corrupción. “No hay República sin justicia”, advirtió el abogado, que festejó la detención en Brasil del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede!”, corearon los manifestantes, que pedían que aquí pase lo mismo. La convocatoria tuvo el pomposo nombre de “Marcha por la transparencia y eficacia de la Justicia” y buscó cuestionar a los dos jueces que liberaron al empresario Cristobal López y a los que el gobierno de Mauricio Macri ahora busca desplazar: los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah. “Mientras la investigación por el Lava Jato llevó dos años, en Argentina las causas de corrupción tienen un promedio de más de diez”, cuestionó Sabsay, quien citó una auditoría sobre jueces que fue impulsada por el oficialismo en el Consejo de la Magistratura. Entre los participantes, se pudo ver a los diputados de Cambiemos Waldo Wolff y Marcela Campagnoli; el titular del Colegio de Abogados porteño, Guillermo Lipera –cercano al asesor presidencial José Torello–, y el ex consejero de la Magistratura Alejandro Fargosi. También se pudieron ver consignas que pedían la liberación de los genocidas como “libertad a los militares presos: no violaron la ley” y “Ley de Lesa Humanidad inexistente en el siglo XX”.