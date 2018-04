La Cámara Federal porteña revocó el fallo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien había sobreseído al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por la supuesta manipulación de los índices oficiales y por presunta violación del secreto estadístico del Indec. Con esta decisión, el ex funcionario volvió a quedar procesado en una causa que el 2 de marzo había sido desestimada por falta de pruebas.

“No hay ningún elemento probatorio que permita afirmar que Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la metodología vigente”, puntualizó el fallo que rechazó el procesamiento que a fines del año pasado había pedido el fiscal Carlos Stornelli.

El pedido planteado por Stornelli, ex responsable de la Seguridad del club Boca Juniors, había sido formulado en una causa basada en denuncias sobre supuestas “presiones” formulada por la ex directora de Índices de Precios de Consumo (IPC) del Indec, Graciela Bevacqua, quien había dicho que Moreno le pidió que relevara datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo, cuya confidencialidad se encuentra amparada por el secreto estadístico. “Es claramente una cuestión política no justiciable”, dijo al respecto el fallo que sobreseyó al ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner. Tampoco hubo “ningún elemento probatorio que permita afirmar que Moreno dio órdenes dentro del ámbito de ese instituto, tales como que se produzca un cambio en la forma de medición del IPC o en la metodología vigente”, agregó la sentencia que hoy fue desestimada por la Cámara porteña.

Los jueces advirtieron que los índices manipulados fueron transformados en “inidóneos para el servicio público a cuyo fin se preservaban”· “Lo que aquí es objeto de reproche –independientemente de que se lo considere acreditado o no– es la introducción de cambios en la forma en que se venía realizando dicha medición, en contradicción a principios básicos y comunes a toda metodología estadística conocida”, cuestionaron los camaristas.