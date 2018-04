El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación Roberto Baratta fue procesado ayer con prisión preventiva. La decisión de la Cámara Federal porteña se enmarca en la misma causa por defraudación en la minera Río Turbio por la que el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo se encuentra preso. Sin embargo, Baratta no será detenido inmediatamente, ya que los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia dispusieron que la medida se concrete cuando el fallo quede firme. “Baratta intervino activamente en el giro diario de YCRT interesándose –más allá de su cargo formal– en el devenir de los diversos convenios celebrados, dando incluso instrucciones a través de un coimputado en torno al destino concreto que debía darse a los fondos que el Ministerio transfería”, sostuvieron los magistrados.