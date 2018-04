La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó ayer la excarcelación de Víctor Manzanares, el ex contador de la familia Kirchner detenido por supuestas maniobras para obstruir la investigación de la causa conocida como “Los Sauces”. Los camaristas Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero resolvieron que Manzanares siga detenido, luego de que el juez que llevaba la causa, Claudio Bonadio, ordenara que quede preso por supuestas maniobras para eludir de la tutela judicial el cobro de alquileres en departamentos de un edificio en Santa Cruz. La defensa de Manzanares había solicitado la excarcelación del contador con el argumento de que ya no se desempeñaba como contador de los Kirchner, que había devuelto todos los poderes que le habían sido conferidos y que, además, había renunciado como síndico del Banco Santa Cruz, por lo que no tenía forma de entorpecer la investigación.