14.20: Volverse Cary Grant (Mark Kidel, Francia)

Cary Grant fue una de las figuras centrales de Hollywood. ¿Pero quién era ese tipo que aseguraba que él también quería ser... Cary Grant? Kidel explora la figura del actor que experimentó con LSD para descubrirse a sí mismo y superar sus inseguridades.

Sala Lugones

16.00: Muñeca inflable sexual de las tierras baldías (Yamatoya Atsushi, Japón)

La sección Rescates del festival propone este thriller de explotación de 1967 con toques de Godard, intensa, incómoda y hasta existencialista. Un detective, una mujer desaparecida y un romance para cuestionarlo todo.

Village Caballito, sala 8.

17.00: Hitler’s Hollywood: German cinema in the age of propaganda 1933-45 (Rüdiger Suchsland, Alemania).

La cinematografía germana fue uno de los pilares comunicacionales del Tercer Reich. Este documental explora su ascenso y caída. Y cobra particular relevancia y actualidad en plena era de la posverdad, los mecanismos persecutorios digitales y la lucha por la imagen.

Centro Cultural Julián Centeya.

19.00: Bruk Out. Un documental sobre la reina del dancehall (Cori McKenna, Estados Unidos).

Un film que recorre la vida de las seis aspirantes al trono del dancehall, un género de baile originario de Jamaica con miles de adeptos. Una muestra irrefutable de que, a veces, mover el cuerpo puede ser empoderador.

Anfiteatro Parque Centenario

20.00: E.T., el extraterrestre (Steven Spielberg, Estados Unidos)

¿Hace falta contar de qué trata E.T.? La cinta de Spielberg marcó a generaciones de cinéfilos y hasta quien nunca pisó una sala de cine conoce la famosa “E.T.-teléfono-casa” o se imagina una bicicleta recortada contra la Luna. Para ver, gratis y con mantita, en el pasto.

Plaza Francia.

23.45: Mutafukaz (Shojiro Nishimi y Guillaume Renard, Francia)

En el universo de la gráfica, pocas cosas más fructíferas que las que surgen del encuentro entre el animé y la historieta francobelga. Renard –autor de la historieta- original y su colega japonés se lanzan aquí a una aventura frenética y un homenaje demencial a Los Angeles.

Village Recoleta, sala 8.