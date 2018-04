TEATRO

Escritor fracasado

En el relato que integra el libro El jorobadito (1933), Roberto Arlt recrea, a través de una mirada corrosiva sobre el campo intelectual, los vínculos entre la figura del escritor y los modos de circulación de la obra de arte. En su trasposición a la escena Marilú Marini y Diego Velázquez vuelven a este relato para escuchar sus resonancias en nuestro presente y para falsificar el original arltiano. Escribe Ricardo Piglia: “Escritor fracasado es la historia de un tipo que no puede escribir nada original, que roba sin darse cuenta: así son todos los escritores en este país, así es la literatura acá. Todo falso, falsificaciones de falsificaciones”. Nueva temporada de esta adaptación dirigida por Marilú Marini, e interpretada por Diego Velázquez.

Jueves a domingo, a las 18, en el Teatro Cervantes, Libertad 815. Entrada: $180.

Madre Amadísima

Alfredito viste a la figura de la virgen en la capilla de su pueblo al sur de España. Por primera vez a solas con ella, se anima a desnudar su vida. En un ir y venir, entre alfileres y costuras, pasan por su memoria los descubrimientos de su infancia en el pueblo, la adolescencia con el despertar de los sentidos, la hipocresía de su sociedad, sus desventuras en el servicio militar, los afectos perdidos y encontrados, y esa búsqueda constante del amor. Una obra del dramaturgo español Santiago Escalante, sobre una “mariquita de pueblo” del sur de España que lucha por ser feliz en plena dictadura franquista. Dirigida por Daniel Cinelli y protagonizada por Oscar Giménez.

Miércoles a las 20.30, en Teatro Buenos Aires, Rodriguez Peña 411. Entrada: $300.

MÚSICA

Sinais do sim

A ocho largos años desde Brasil afora (2009), Os Paralamas Do Sucesso editaron a fines del año pasado su nuevo disco de estudio, el numero 13 de una carrera que ya lleva 35 años. “Yo se que tu corazón es mío/ que algo en mi te convenció/ que lo mejor está por venir”, canta Herbert Vianna en un disco luminoso y rockero, que incluye ocho temas propios y tres ajenos: el que Nando Reis escribió para el grupo; “Medo do medo” de la rapper portuguesa Capicua; y “Cuando pase el temblor”, de Soda Stéreo. Pero la noticia no es que el disco –que en Brasil fue publicado por Universal– tiene su edición argentina, sino que, al igual que Brasil afora, aún se encuentra inédito en el mercado local. Lejos de tener que esperar que alguien se interese, Sinais do sim se puede escuchar en todas las plataformas digitales y –en Brasil, claro– incluso acaba de anunciarse su edición en vinilo. Y los fanáticos locales que hagan play en las redes para escuchar el nuevo disco, harían bien en buscar Paralamas em espanhol (2015), un compilado que incluye “Que me pisen” y “Hablando a tu corazón”, clásicos en vivo pero hasta entonces inéditos en estudio.

Los planetas no tienen culpa

“Por qué te jode como me visto yo/ si a los planetas no les importás vos”, canta Alfonso Barbieri en su nuevo simple online que hace las veces de adelanto del inminente Tus Elegantes Oídos Dicen Influenciar Océanos, sucesor de otros simples –todos con arte de Nora Lezano– con títulos como “Té melancólico de resaca con parientes”, “Pájaros y risas” o “Resistencia”. El nuevo disco de Barbieri completará la trilogía iniciada con Tontos Enanos Amarillos Matando Osos y que se continuó en Feromona, todos editados por El Club del Disco.

ONLINE

Lost in Space

Todo vuelve, y ahora le llegó el turno a la historia de la familia Robinson, los colonos espaciales que debían adaptarse a un ambiente hostil luego de que su nave terminaba aterrizando en un planeta desconocido. La serie original, emitida durante tres temporadas entre 1965 y 1968, le hablaba a una generación que seguía la carrera espacial real entre los EE.UU. y la URSS. ¿Qué tiene para ofrecer esta remake producida por Netflix, cuyos primera temporada ya está disponible? En principio, efectos especiales de última generación y un notable diseño de producción, pero también la reelaboración de un relato que, en esencia, no era otra cosa que una versión sci-fi de la típica serie familiar. Ahora priman el suspenso, los conflictos entre los miembros del clan yla posibilidad de hallar en la vida alienígena tanto al peor enemigo como al más inesperado de los aliados.

Passing Summer

La plataforma Mubi presenta en estos días un foco especial sobre la realizadora alemana Angela Schanelec, una de las voces más potentes y secretas del cine alemán contemporáneo. En esta película, realizada en el año 2001, el punto de partida es un típico intercambio de departamentos: una chica llamada Sophie deja su casa en Berlín, ocupada de allí en más por Valerie, quien pasará el verano en la capital alemana. A partir de ese momento, ocurrirán varias cosas: alguien se enamorará, otra personamorirá, llegará la noticia de un embarazo y también la posibilidad de un nuevo viaje. Vale la pena descubrir a esta cineasta que hace de lo cotidiano un punto de partida para descubrirlo extraordinario.

CINE

Candelaria

El colombiano Jhonny Hendrix Hinestroza rodó su tercera película –ganadora en Venecia– en las calles de La Habana, apoyado en las actuaciones de la veterana actriz Verónica Lynn y el debutante Alden Knigth. Ambos interpretan a una pareja de septuagenarios que intenta sobrevivir en la Cuba de 1994, en pleno “Período especial”. Algunos pollitos que hacen las veces de esos hijos que nunca se tuvieron, la falta constante de alimentos y de energía eléctrica y una cámara de video perdida y encontrada son los elementos básicos para que el realizador se embarque en un retrato social amable, al tiempo que describe el redescubrimiento del amor y el deseo en ese matrimonio marcado por el paso del tiempo y las necesidades cotidianas. ¿Qué tienen que ver en todo eso unos videos porno caseros, de alta circulación entre los turistas que visitan la isla? La respuesta, desde luego, la brinda la propia película.

El atelier

El realizador francés Laurent Cantet vuelve a tocar algunos temas urgentes en las sociedades europeas contemporáneas en este film protagonizado por una famosa escritora y sus jóvenes alumnos de un taller de escritura. El trasfondo es Marsella, otrora centro de construcción y puesta a punto de grandes embarcaciones marítimas, aquejada ahora por la falta de empleo y el resurgimiento de ciertas ideas de extrema derecha. Violencia, xenofobia y el poder liberador de la literatura en una película escrita por el propio Cantet y su habitual colaborador en los guiones, el también cineasta Robin Campillo (120 pulsaciones por minuto).

TV

Paterno

La última apuesta de HBO al telefilm fue dirigida por Barry Levinson y protagonizada por Al Pacino y Riley Keough. El gran actor italoamericano interpreta a Joe Paterno, entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Pensilvania durante más de 45 años, además de filántropo y modelo a imitar. La historia puede no ser conocida por estos pagos, pero en los EE.UU. las acusaciones por reiterados abusos sexuales a menores dentro de las instalaciones de su fundación generaron en 2011 un enorme escándalo mediático y social. Señalado como encubridor del pedófilo serial Jerry Sandusky, Paterno terminaría sus días fuera del campo de juego; la película reconstruye esas semanas movidas iluminando, de paso, los oscuros vericuetos del “espíritu de cuerpo”. La coyuntura local hace que este caso adquiera resonancias más que inquietantes.

Hoy a las 20 y repeticiones varias, por HBO.

Mis hoteles favoritos

Suites de 500 metros cuadrados, desayunos de reyes, inodoros de oro. Para el masoquista que todos llevamos dentro no hay nada más atractivo que ver cómo otros disfrutan de tanto lujo ajemo. Nueva temporada de este recorrido por los hoteles más lujosos del mundo, desde los tradicionales palacios señoriales a las grasadas más rimbombantes. Conducido por Esteban Mercer, el ciclo visitará el famoso Ice Hotel de Suecia –absolutamente construido en hielo– o el Palace Emirate de Abu Dhabi, cuya construcción ha sido la más cara en la historia de la hotelería internacional.

Lunes a las 14.30 y repeticiones, por Mas Chic.