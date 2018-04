La segunda jornada del vigésimo Bafici ofreció tres nuevos títulos en su sección competitiva más importante, dos de ellos –1048 lunes, de Francia, y A Tiger in Winter, de Corea del Sur– en plena carrera por los premios que serán entregados, dentro de una semana, por un jurado integrado por el actor y realizador estadounidense Bob Byington, la española Vanesa Fernández Guerra (directora del Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao), el programador canadiense Curtis Woloschuk, la cineasta y actriz argentina Ana Katz y Matthijs Wouter Knol, nacido en Holanda y director del European Film Market del Festival de Berlín. Gabriel e a montanha, el tercer largometraje presentado ayer en las salas del Village Recoleta, es una coproducción entre Brasil y Francia dirigida por Fellipe Barbosa y se exhibe fuera de competencia, aunque no por ello debería pasarse por alto.

En 1048 lunes (léase “lunas”, en francés) hay cinco mujeres que esperan el regreso de sus respectivos hombres. Pero no se trata de mujeres comunes y silvestres y cualquier sobre-interpretación acerca de su rol contemporáneo en la sociedad debería ser desechado de entrada (¿o quizás no tanto?). Sus nombres son Penélope, Briseida, Filis, Enone y Hero, viudas e hijas, esposas y enamoradas que en la ópera prima de la realizadora Charlotte Serrand se encuentran casualmente en un paraje rural cercano a la costa marítima (las locaciones de Cancale, en la Bretaña francesa, hacen las veces de sucedáneo de un sitio que podría ser la Grecia antigua o bien cualquier otro lugar). Basado muy libremente en Heroidas, las poéticas cartas creadas por Ovidio en base a la mitología griega, el film integra como parte constitutiva de su propia poética el concepto de espacio-tiempo como ente absolutamente autónomo del real, donde los anacronismos (Penélope escucha atentamente las señales de un aparato de radio) no son necesariamente tales, sino un elemento más en un universo creativo independiente.

Serrand supo ser asistente de Albert Serra y algo de la particular apropiación de los famosos relatos históricos o ficcionales encarados por el español ha permeado en su propia armazón estética, aunque la directora francesa parece menos interesada en los roces y choques narrativos que en la búsqueda de una armonía sensible, ligada a la imagen y a las escasas palabras que salen de la boca de las protagonistas. Apoyan los bellos encuadres de las mujeres y su entorno, desde la banda de sonido, la composición clásica de Fauré dedicada a la mujer que teje y desteje y la aparición de melodías más cercanas al ambient electroacústico contemporáneo. De apenas 60 minutos de duración, 1048 lunes es una miniatura extremadamente frágil, que puede ser pasada por alto si la mirada y la escucha no son lo suficientemente atentas. Otros espectadores podrán apreciar su elegancia abstracta: el resumen de esa espera de más de mil lunas y el momento en el que las protagonistas deciden dejar de escribir cartas a sus respectivos amados para darse un regio chapuzón en el mar, sin otra compañía que la de ellas mismas.

Corte a un espacio más específico, Seúl, y al presente histórico. En la populosa capital de la República de Corea vive Gyeong-yu, un escritor frustrado que logra hacerse de algunos wones gracias a un particular empleo: trabajando casi siempre de noche, es una suerte de designated driver a domicilio, un chofer a quien se puede llamar para encargarle el manejo del vehículo luego de una cena excesivamente regada en alcohol. En la primera escena de A Tiger in Winter (un tigre se ha escapado del zoológico, de allí el título) Gyeong-yu es gentilmente echado del departamento que comparte con su novia, con la excusa de la visita de los padres de la joven. Poco tiempo después se sabrá que la separación será mucho menos temporaria de lo imaginado, y lo cierto es que el muchacho se queda en la calle, a merced de la ayuda de un amigo poco interesado en darle techo y sin un trabajo firme que lo mantenga económicamente. El llamado de un posible cliente provocará el reencuentro con una exnovia, que a diferencia de él ha logrado publicar una novela exitosa (este último personaje es interpretado por Ko Hyun-Joung, la protagonista de Woman on the Beach, de Hong Sang-soo).

El nombre de Hong viene a cuento: Lee Kwang-kuk supo ser asistente del gran autor coreano en un par de películas y si bien A Tiger in Winter tiene una agenda estética propia los encuentros y desencuentros entre los personajes –y el alto consumo de soju por minuto de metraje– comparten algo de su melancólica mirada sobre las relaciones humanas. No tanto Salieri de Hong como uno de los tantos cineastas influenciados por uno de los creadores cinematográficos más importantes de la actualidad, en su tercer largometraje Lee va desmontando la idea de que su film tiene un único protagonista para desdoblar el relato entre esos dos personajes, haciendo que varias miserias y algunas posibles redenciones comiencen a aflorar en esa relación reconstruida. Al mismo tiempo, ese tigre que era apenas una noticia en los medios comienza a adquirir el rol de fuerte metáfora de los cambios que los atraviesan. Del síndrome de la hoja en blanco a la posibilidad de dar vuelta la página y comenzar de nuevo, A Tiger in Winter es un sólido drama con toques de comedia que podrá no ofrecer demasiadas sorpresas, pero, a cambio, logra construir un universo cercano y dolorosamente humano.

La película del brasileño Fellipe Barbosa, que se exhibe fuera de competencia, está basada en la historia real de Gabriel Buchmann, un estudiante de economía y viajero de origen carioca que, entre 2008 y 2009, recorrió parte del continente africano antes de morir de extenuación en el Monte Mulanje, en Malaui. Para aquellos espectadores que no conozcan la historia, Gabriel e a montanha evita cualquier atisbo de golpe bajo con una escena inicial que describe el descubrimiento de su cadáver, regresando a partir de allí al pasado reciente: la amistad con un joven de Kenia, el difícil ascenso al Kilimanjaro, el encuentro con su novia en la capital de Tanzania (una relación marcada por el amor y el deseo, pero también por una serie de desavenencias personales e ideológicas), algún safari turístico y un viaje en camión por las rutas de Zambia. La de Barbosa es una película de estructura libre que logra reunir las bondades del diario de viaje con una descripción del personaje central que nunca se estanca en el cliché: a pesar de su coraje y bondad, Gabriel es un joven lleno de contradicciones, algunas de las cuales lo llevarán fatalmente a su destino final.

