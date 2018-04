Instituciones de la comunidad judía repudiaron en distintos tonos la afirmación de la actriz Esmeralda Mitre, quien relativizó la cantidad de víctimas del holocausto. El Llamamiento Argentino Judío advirtió que “al igual que su ex esposo Darío Lopérfido y Claudio Avruj”, la actriz “repite el discurso del desprecio hacia la memoria de los 30 mil desaparecidos por la dictadura genocida y los seis millones de masacradxs judíxs por parte de los nazis”. El Museo del Holocausto lamentó “la banalización y relativización de hechos tan nefastos”. La DAIA prometió levantar la voz “contra cualquiera que busque minimizar el Holocausto”, pero en el caso de la hija de Mitre, director de La Nación, optó por convocarla a “una reunión”.

La referencia de Mitre al Holocausto fue una derivación de su defensa de las frases negacionistas de Lopérfido sobre los 30 mil desaparecidos. Sugirió que “Darío dijo la verdad, que es lo que dice la Conadep”, ya que “es la cantidad de desaparecidos, el resto no está”. “Nuestro dinero estaba siendo pagado para gente que no… o sea, de más, en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea nuestros impuestos”, balbuceó, y así llegó al genocidio nazi. “Es como… pasó con el Holocausto; dijeron que eran seis millones pero quizás no eran tantos”. Ante la ola de repudios ensayó una aclaración que agravó todo. Escribió que no fue su intención “lastimar y/o injuriar a la comunidad judía”, a la que definió como “raza superior”. Cuando le hicieron notar que esa respuesta agravaba el asunto, cambió el concepto a “comunidad superior” y que “ojalá” fuera su origen. Y luego, otra vez, lo modificó por “es una comunidad a la que admiro y respeto como la nuestra sin diferencia alguna”.

El Llamamiento sostuvo que Mitre pasó a ser “la nueva vocera de una ofensiva banalizadora que pretende sepultar la historia más dolorosa y trágica de nuestro pueblo”. La comparó con Lopérfido y Avruj por repetir “el discurso del desprecio hacia la memoria” y advirtió que “ningún relato falsamente cuantitativo -destinado a confundir o reducir ambos crímenes contra la humanidad– podrá evitar que sigamos exigiendo y levantando las banderas de Memoria, Verdad y Justicia”. El Museo del Holocausto informó que “como respuesta a sus disculpas” la invitaba “a conocer la muestra ‘Reflexiones sobre la Sohá’ para profundizar su conocimiento”. “Sólo mediante acciones educativas podremos combatir la banalización y relativización de hechos tan nefastos”, se esperanzó.

El presidente de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, señaló en Twitter que “no puede ni debe existir duda alguna sobre el número de judíos asesinados durante el nazismo” porque “la Shoá, su magnitud y el plan de exterminio del nazismo, es incomparable”. “Desde la DAIA vamos a levantar nuestra voz contra cualquiera que busque minimizar lo que significo el Holocausto y combatiremos cualquier intento de negacionismo”, prometió, y en la oración siguiente hizo una excepción: “Del mismo modo, convocaremos a Esmeralda Mitre para que mantenga una reunión con las autoridades de la DAIA”.