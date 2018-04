La jueza federal de Resistencia, Zunilda Niremperger, solicitó ayer a la Cámara de Diputados el desafuero de la ex candidata a gobernadora de Chaco y actual diputada de Cambiemos Aída Ayala, para detenerla en el marco de la causa de lavado de activos de la empresa de recolección de residuos Pimp S.A. La magistrada cursó la solicitud tras hacer lugar el pedido que en ese sentido había realizado el fiscal Patricio Sabadini. Ayala, quien había asegurado que estaba a disposición de la Justicia, ahora se escudó en sus fueros legislativos. “El Congreso de la Nación deberá ser quien resuelva la cuestión”, dijo.

Tras ser intendenta de Resistencia durante tres períodos, Ayala fue la candidata de Cambiemos a la gobernación de Chaco en 2015, pero perdió con Domingo Peppo, y fue designada entonces como secretaria de Asuntos Municipales en el Ministerio del Interior. El 10 de diciembre pasado se integró al bloque de diputados UCR-Cambiemos. De origen y trayectoria radical, Ayala está acusada de “lavado de dinero agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautor”. Por esa razón Niremperger accedió al pedido de Sabadini de detenerla.

“Ante el pedido de la fiscalía federal que deberá ser analizado por la jueza y en caso de que se me investigue, estoy a disposición de la justicia como lo he hecho siempre”, afirmó Ayala cuando Sabadini pidió su detención. Sin embargo, ahora que la magistrada dio curso a esa solicitud cambió su discurso. “Respetando la decisión judicial y con el afán de no realizar ningún acto que se entienda como entorpecimiento a la actividad investigativa, entiendo que no corresponde realizar ningún tipo de presentación en la sede judicial de Resistencia, ya que el Congreso de la Nación deberá ser quien resuelva la cuestión, es en ese ámbito donde primeramente realizaré todas las acciones que sean necesarias para avanzar en la búsqueda de la verdad”, señaló Ayala tras la decisión de Niremperger de pedir su desafuero.

Para que el pedido de la jueza llegue al recinto deberá contar con el aval de la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el oficialista Pablo Tonelli. Ayala se adelantó a los hechos y aseguró sentirse “fortalecida” por “las muestras de aliento” de sus pares en la Cámara baja, “como también de dirigentes nacionales de Cambiemos, y sobre todo el aliento y apoyo a través de llamados y mensajes en las redes sociales” de parte de los chaqueños. Fuentes del oficialismo se limitaron a responder que estudiarán el pedido y que el desafuero “no es automático”.

La causa en la cual fue solicitada la detención de Ayala cobró impulso en marzo con allanamientos y el arresto del secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), Jacinto Sampayo, acusado de lavar dinero a través de la empresa. Hace un mes también fue detenido el empresario chaqueño Alejandro Fisher, quien fue yerno de Ayala mientras ella se desempeño como intendenta. Fisher está vinculado a la empresa que fue contratada por 500 millones de pesos para realizar el servicio de recolección de residuos de la capital chaqueña.

Junto al pedido que involucra a la diputada, el fiscal Sabadini reclamó la detención de Pedro Martínez, Natalia Martínez Guarino, Rolando Acuña y Luis Escobar, quienes estarían vinculados a la firma Tecmasa, una de las que formaría parte del entramado de lavado de dinero que se investiga.

Ayala también es cofundadora de la Fundación Construir, en Resistencia, a la cual la Justicia federal investiga como un “sello” que habría sido utilizado para cometer delitos de lavado. En el marco de esa investigación, la sede de esa fundación fue allanada la semana pasada.

Días atrás, el actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, había advertido que Ayala “no está libre de pecado” de la causa Pimp, luego de que se produjeran las primeras detenciones. “Ella no pudo haber ignorado cómo fue constituida Pimp SA”, agregó. Sostuvo que los contratos se habían realizado durante la gestión de la intendenta radical y aclaró que cuando él llegó a intendencia sólo habían renegociado esos contratos.