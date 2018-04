La ex diputada nacional y líder del GEN, Margarita Stolbizer, objetó ayer la candidatura de la jurista Inés Weinberg de Roca propuesta por el presidente Mauricio Macri para reemplazar a Alejandra Gils Carbó al frente de la Procuración General de la Nación. A través de un escrito que presentó en el Ministerio de Justicia, Stolbizer pidió explicaciones sobre las vinculaciones de Weinberg de Roca con el Poder Ejecutivo Nacional.

La ex legisladora señaló que la postulante fue designada como miembro en el Consejo Asesor del Centro Económico de la Mujer “directamente por el Poder Ejecutivo” y a raíz de eso “profundizó su vínculo con diversos ministros”.

Por otra parte, Stolbizer expresó su “preocupación” por la inscripción de Weinberg de Roca en la AFIP como monotributista A en el 2017, el mismo año en que inició su labor en el Consejo. Por eso mismo, la ex diputada requirió aclaraciones sobre si existe incompatibilidad entre el desempeño de Weinberg de Roca como jueza en el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y su rol como miembro del Consejo, que depende del Ministerio de la Producción. Además, la líder del GEN solicitó información sobre si ella “obtuvo la autorización correspondiente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad para el ejercicio de dicho cargo en el Ministerio de la Producción”. “Tal autorización es imprescindible para la legitimidad de dicho ejercicio, en virtud de que las funciones de juez son incompatibles con otras actividades profesionales, salvo dicha autorización excepcional”, apuntó. Asimismo, en la presentación, la líder del GEN resaltó la importancia de la “independencia” como el rasgo más importante que debe caracterizar al Ministerio Público. “Es importante que el candidato que proponga el gobierno no sólo sea independiente en la práctica, sino que sea percibido como independiente por la ciudadanía y la comunidad jurídica y académica”, sostuvo la ex diputada.