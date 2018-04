“Absolutamente inocente”, así se definió el ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner ante el juez Isidoro Cruz que mantiene detenido por asociación ilícita y administración fraudulenta. El ex mandatario presentó un escrito de descargo donde consideró que la imputación que pesa sobre su persona es “imprecisa, contradictoria, incompleta y arbitraria”. Por ese motivo solicitó el fin de su detención y el sobreseimiento en la causa. Por otra parte, Fellner recibió ayer un tibio respaldo de nueve gobernadores peronistas quienes expresaron su preocupación.

El ex mandatario peronista ya pasó su primera noche en el penal ubicado en Alto Comedero, cercano a la capital jujeña y ayer temprano se presentó junto a su abogado, Horacio Aguilar, ante el juez para una declaración indagatoria. Fellner presentó un descargo de unas nueve carillas donde caracteriza a las acusaciones de “infundiosas” por carecer de “sustentos probatorios que permitan la continuidad de la investigación, que lleva casi dos años sin encontrar sentido” y, por lo tanto, sostuvo que se le imputan conductas de “imposible comisión”. En el escrito Fellner insistió en que no cometió delito alguno y que mucho menos integra una asociación ilícita. Por otra parte, señalo que “no tengo vinculación ni responsabilidad penal por ninguno de los puntos de la infamante acusación que la fiscalía ha formulado”.

Fellner está detenido junto a otros ex funcionarios de su gobierno, Luis Consentini, ex ministro de Tierra y Viviendas de Jujuy; José Abregú, ex presidente del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy; Héctor Carrizo, ex coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales; y el ex integrante de la Unidad de Ejecución Provincial (UEP) José Mercado. Para el juez y la fiscalía todos están involucrados en el desvío de fondos para la construcción de viviendas que eran administrados por la Tupac Amaru. Fellner y su abogado lo negaron al sostener que era a “la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Viviendas de la Nación a la que le correspondía la realización de auditorías y monitoreo de las operatorias”.En otro tramo recordó que reclamó en dos oportunidades su sobreseimiento, que se lo rechazaron, pero ahora sostuvo que “soy absolutamente inocente de todo lo que se me atribuye, debiendo dejar aclarado que ya se ha puesto en evidencia en numerosas ocasiones la inexistencia de una conducta que pueda considerarse delictiva”.

La indagatoria duró unas dos horas y se interrumpió por un desacuerdo entre el juez y los fiscales que decidieron retirarse por lo que el magistrado debió suspender la audiencia. Trascendió que la discusión giró alrededor de la negativa del juez Cruz a leer las pruebas que constan en el expediente y por ese motivo anticiparon que van a presentar un pedido de nulidad. En principio la propia defensa se negó a que se leyeran al sostener que ya las conocían pero eso no fue del agrado de los fiscales. El juez se molestó con los fiscales y aseguró que si bien están en su derecho a pedir nulidades no eran motivos suficientes para abandonar el acto procesal. Es más, Cruz reconoció que le pareció conveniente no leer las pruebas por una cuestión de “economía procesal” al entender que su lectura hubiese consumido varias horas. En ese sentido Cruz consideró que la decisión de la fiscalía no tiene otro sentido que “dilatar el proceso”.

En tanto, para el abogado de Fellner el retiro de la Fiscalía implicó “un castigo anticipado en el que los fiscales ya consiguieron su objetivo de lograr la detención de Fellner” y aseguró que en Jujuy ni al poder político ni al Poder Judicial “les interesa la verdad”. En ese sentido Aguilar advirtió que la decisión de implementar la detención preventiva funciona como prueba contundente de “la impotencia” que vive el sistema judicial ante la falta de resultados. “Las personas deben estar presas cumpliendo una condena, no en preventiva”, indicó el representante legal de Fellner.

Pero para Aguilar el retiro de los fiscales significó que estos dejaron pasar la oportunidad de hacerle preguntas a su representado. “Los fiscales hicieron una acusación absurda, temeraria, pero increíblemente se perdieron la oportunidad de preguntar, querían un castigo anticipado”. Por último, el abogado reiteró la decisión de solicitar el sobreseimiento y no un pedido de prisión domiciliaria “porque no hay ninguna prueba, ni delito cometido por Fellner”.