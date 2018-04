La Cámara de Diputados puso fin al escándalo de los canjes de pasajes aéreos y terrestres por dinero con que muchos legisladores nacionales se alzaban con un ingreso extra en sus dietas. Aunque las negociaciones no dejaron conformes a todos, la nueva normativa firmada ayer en la Cámara baja reduce a la mitad los pasajes mensuales que recibían los diputados que ya no se podrán canjear si no son utilizados, al tiempo que ofrece cuatro opciones para que los 257 integrantes de la Cámara elijan anualmente y que incluye la sustitución de los pasajes por un viático de 30 mil pesos adicionales por mes. A pesar que el oficialismo impulsó la idea que la modificación abarcaría a todo el Congreso, el Senado aun no definió como saldará el tema entre los representantes de las provincias.

El presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, le puso fin al escándalo con una resolución que firmó y difundió ayer, tras dos semanas de negociaciones con los distintos bloques políticos pero que no todos avalaron. Elimina el sistema de canje de pasajes por dinero pero incorpora el concepto de “movilidad”, con sumas fijas de dinero.

La resolución también implicó un recorte en los pasajes que recibían los diputados. Ahora será de 10 tramos aéreos (1350 pesos cada uno) y 10 terrestres (650 pesos cada uno) mensuales y ya no 20 y 20 respectivamente. Los mismos serán “nominados” (intransferibles) y no se podrán canjear por dinero aquellos que no sean utilizados. Por lo que la Cámara destinaba a cada legislador (50 mil pesos mensuales) ahora se reducirá a la mitad.

La nueva normativa también ofrece otras cuatro opciones por las que los diputados deberán definirse a principios de cada año y no lo podrán modificar hasta el siguiente. Una será reemplazar los pasajes asignados por 30 mil pesos mensuales en concepto de viáticos, que será incorporado de manera no remunerativa al recibo de sueldo y se actualizará de acuerdo a los aumentos de la nafta de mayor octanaje de YPF. La segunda opción es recibir 20 mil pesos mensuales en viáticos y 20 tramos terrestres transferibles, que deberán emitirse de “ida y vuelta” al destino elegido. La tercera alternativa consiste en 10 mil pesos mensuales de viáticos y 12 tramos aéreos “innominados”. La cuarta opción incluye solo 12 tramos aéreos y 20 terrestres.

La polémica por los canjes de pasajes por dinero arrancó con un informe de la Fundación Directorio Legislativo que reveló el listado de los diputados se alzaron con importantes sumas de pesos adicionales. Un ranking que en 2017 tuvo en el tope al interbloque de Cambiemos y a Elisa Carrió en la cima en forma individual que embolsó 355.800 pesos extras. Los que desató un duro cruce entre Carrió y el Presidente, cuando la líder de la CC afirmó que “Macri, desde chiquito viaja en aviones privados, así que no tiene idea de lo que significa ser decente, hacer política decentemente”.

Un escándalo que cruzó transversalmente a todos las bancadas, salvo los diputados del FIT que se oponen al canje y un puñado de casos individuales.