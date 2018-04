“Quieren domesticar a la clase obrera brasileña, detrás de este golpe también está la mano de la embajada norteamericana, quieren quedarse con los negocios de Odebrecht y Petrobras, por eso rechazamos la hipocresía del gobierno de Macri, que fue el primero en reconocer a Temer y se niega a rechazar este golpe”, dijo ayer Christian Castillo, del PTS/FIT, en el acto que el Frente de Izquierda convocó frente a la embajada de Brasil. “Hay compañeros del FIT que no levantan la consigna ‘fora Temer’, y no se dan cuenta que hay un gobierno golpista que no podría sobrevivir ni un instante sin el apoyo de las fuerzas armadas”, expresó Jorge Altamira, del PO/FIT, en referencia a la postura que mostró en este tema la agrupación Izquierda Socialista.