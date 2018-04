“No hice trabajos para el PRO”, sostiene Mariano Tato, pese a que su empresa trabajó para el macrismo en 2015 y actualmente él tiene un contrato en el Senado como asesor de Esteban Bullrich.

–En su LinkedIn menciona que formó parte de la campaña de Esteban Bullrich...

–Sí, para Esteban Bullrich. Pero es la única. No para el PRO. Fui asesor de discurso...

–¿Y en 2015 su empresa Becom1 no trabajó para el PRO?

–Becom1 sí. Pero no yo. La empresa. Yo era el CEO.

–¿Qué vínculo tienen con Cambridge Analytica?

–No, ninguno. Es una empresa muy conocida en el marketing digital.

–¿No tenía relación con ellos?

–No. Si fuera así, no tendría problema en decirlo. Cambridge Analytica es como decir escudería Ferrari. Si después Ferrari hizo las cosas mal, bueno...

–¿En Becom1 qué hacían para el PRO?

–Si no me equivoco, hacíamos community (management). Manejar cuentas y eso, pero no estuve conectado a esa campaña.

Curiosamente, ante la pregunta de la relación con Cambridge Analytica un socio de Tato en Becom1, Guillermo Felenberg, contestó algo diferente: “Los conocemos. Tenemos algunos amigos en común, en el ambiente. Hemos conversado, porque hoy en día todo lo que tiene que ver con microtargeting se conversa. Y tienen buenas técnicas de Big Data”, dice. Pero enseguida agrega: “No nos gusta la forma en que trabajan ellos. Se metieron en cuentas que no estaban autorizados e inventaron noticias falsas (fakenews) y eso es malo. Otras cosas que hacen están bien: evaluar a la gente en las redes para llegar más eficientemente a una campaña”, dice Felenberg, un especialista en marketing digital y analisis de redes cuya empresa chilena fue comprada por la multinacional Icrossing, del Grupo Hearst. “Teníamos amigos en común con (Alexander) Nix. Son conversaciones... No era nada importante. No trabajamos con ellos”, aclara Felenberg.