Otra vez hubo escándalo en la mesa de Mirtha Legrand. Esta vez, los que se cruzaron con gritos y chicanas fueron el economista ultraliberal José Luis Espert y el jefe del bloque de diputados del PRO Nicolás Massot. El conflicto empezó cuando Espert cuestionó la política económica de Cambiemos y se metió con el polémico canje de pasajes de los legisladores.

"Para mí vos sos como el Tano Pasman, sos parte del folklore, todos te miramos, sos un tipo que rezonga mucho, pero cuando te pongas los cortos te desgarrás en el primer corner", arremetió Massot contra el economista. Pero el economista no se quedó atrás, repudió la "chicanita barata" y le respondió que si él era el Tano Pasman, el diputado era "un mamarracho del PRO".

La discusión se había iniciado cuando Espert insistió en que “no hubo ninguna baja del gasto público significativa” en la gestión de Cambiemos, al tiempo que repudió que los legisladores argentinos no tributen ganancias. “La única rebaja del gasto público en serio que hubo, porque todo lo demás es chamuyo, fue la baja de subsidios que se hizo con el tarifazo", disparó Espert. El representante de la alianza oficialista le respondió rápidamente que estaba “equivocado”, para luego referirse a la renegociación de la compra de remedios que hizo el PAMI.

"Esos son dos pesos con cincuenta", se burló el economista. Y completó: "Bajar 450 mil millones de pesos en subsidios es reducir el gasto público, yo te hablo de montos grandes, vos me hablás de chiquitaje". Massot le pidió que “sea objetivo”.

"¿Me reconocés o no que lo único que bajó fuerte nominalmente fueron los subsidios?", siguió el economista, ante la negativa del diputado. "No, no lo reconozco, bajamos dos puntos del producto en impuestos", replicó Massot. "Estoy hablando de gasto, no de impuestos. Igual los impuestos los bajaste a nivel nacional y en la Provincia los subieron todos", acusó Espert.

Luego la discusión escaló, cuando Massot intentó ridiculizar al mediático economista. “Es fácil hacer planillas de cálculos y escribir libros", lanzó, cuando ya ninguno de los dos escuchaba al otro.

"Ya está, un poco de paz, últimamente he tenido muchos escándalos en la mesa", interrumpió Mirtha para dar por terminada la discusión.

Sin embargo, Espert la siguió por Twiter esta mañana, al describir sus "sensaciones" de su paso por el programa. " El que 1ro agrede es el que no tiene razón y con eso que me dijo del Tano Pasman, el excel, etc. ya sabemos que el sacadito fue Massot, dicho sea de paso, el Jefe de la Bancada de Cambiemos, una vergüenza", lanzó. Y continuó: "A la gente la están matando con subas de impuestos provinciales, municipales y tarifazos pero Massot hablaba de que los diputados merecían el triple de sueldo".