El juez federal Sebastián Ramos procesó a Raúl Ramos, un ex funcionario del Gobierno, por haber frenado sanciones contra la firma Farmacity, fundada por el vicejefe de Gabiente, Mario Quintana. El magistrado consideró que el ex funcionario del Ministerio de Salud archivó un pedido de sanción contra la cadena luego de que se lo pidiera la empresa.

Raúl Ramos se desempeñó como secretario de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud entre febrero y noviembre del año pasado y fue denunciado por favorecer a Farmacity al no aplicarle una sanción cuando debía. El juez Ramos lo procesó procesó por "abuso de autoridad" y le trabó un embargo. "En al menos tres expedientes, Ramos resolvió tardíamente las sanciones que en cada caso correspondían, siendo la emisión del acto administrativo (resolución) su deber en tanto cumplía funciones como autoridad de la Secretaría de Políticas Regulación e Institutos del Ministerio de Salud de la Nación", sostuvo el magistrado en un fallo de 28 páginas. La fiscal del caso es Paloma Ochoa.

Ramos fue denunciado en octubre pasado por María Isabel Reinoso, titular de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), de "haber ordenado sin justa causa la reserva del expediente" contra Farmacity en el que se daba cuenta de la multa contra esa firma, dispuesta en 2014, "por haberse operado un cambio de farmacéutico auxiliar sin noticia ni autorización de la autoridad sanitaria nacional, y emplear un libro recetario sin rúbrica o habilitación".

Por ese hecho, la Dirección de Sumarios del Departamento de Faltas Sanitarias emitió su informe 70/15, de diciembre de 2015, en el cual señaló que se debían aplicar dos multas por un total de 60.500 pesos contra Farmacity. Pero entonces, Cambiemos llegó al Gobierno, Mauricio Macri se hizo cargo de la presidencia y Mario Quintana, fundador de Farmacity y uno de sus propietarios a través del fondo de inversión Pegasus, pasó a integrar el Gabinete. De eso pasaron dos años y medio. Aún Quintana no se ha desprendido de su participación accionaria en Pegasus.

El expediente contra la cadena farmacéutica llegó a manos de Ramos en febrero de 2017. "Desde entonces, durante casi dos meses no se produjeron novedades. No se dictó la resolución propiciada ni ninguna otra", denunció la COFA. En abril, se presentó una apoderada de Farmacity en el expediente, para lo cual aportó un poder firmado por Quintana, en 2011, como presidente de la empresa, y en él se pedía no se sancionara a la firma, a lo cual Ramos accedió archivando la resolución de sanción.

"La responsabilidad primaria se encontraba en cabeza del funcionario Ramos y con el ello el deber de dictar el acto administrativo en los sumarios que habían tenido trámite en los órganos inferiores que intervinieron", sostiene el procesamiento del juez, que aseguró "tener por acreditado, prima facie, la materialidad del suceso que le fuera imputado y su responsabilidad penal en los mismos, con el grado de probabilidad que para esta etapa del proceso establece".