Al cumplir dos años de prisión preventiva, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime pidió la detención domiciliaria y estar sujeto al control de la tobillera electrónica, en el marco de la causa por presunta defraudación y pago de sobreprecios en la compra de trenes a España y Portugal. Ante el pedido que decidirá el TOF6, a cargo del juicio aún sin fecha, la fiscal de juicio Gabriela Baigún dictaminó en contra: recordó que no cumplió los 70 años, que no padece una enfermedad incurable en período terminal o bien una que no pudiera ser tratada en el penal.