“El 15 por ciento de inflación no existe”, aseguró ayer tajante el ex presidente del Banco Nación, Carlos Melconian. El economista que formó parte del equipo económico de Cambiemos se mostró implacable respecto de la pauta de inflación prevista para este año y reconoció que se la está utilizando para anclar la discusión salarial.

“No se está diciendo la verdad. Se sabe que no existe ese 15 por ciento y se lo toma con naturalidad”, dijo Melconian en declaraciones radiales. Consideró que la situación “no es algo para tirarse de los pelos”. “Se está yendo con naturalidad a otra meta inflacionaria, del 22 por ciento, pero si no se hubiesen planteado semejante ilusión hoy no tendrías el desencanto”, afirmó en referencia al 15 por ciento.

El ex funcionario macrista insistió en que no sólo la meta de este año es de difícil concreción, sino que terminar 2019 con una cifra de un dígito “de ninguna manera es alcanzable”. “En esta política macroeconómica, que da una inflación del orden del 20 por ciento, mango más, mango menos, está insertada Argentina hace muchos años. Después podemos ver qué no se hizo, qué error se cometió”, afirmó. “La inflación no es una variable en la que se apriete un botón y se logre controlar; es la consecuencia de lo que vos hagas, de lo que se llama política macroeconómica”, concluyó. Mauricio Macri decía que bajar la inflación era “lo más fácil”.