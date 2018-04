Central mostrará el domingo ante Racing los regresos de Leonardo Gil y Néstor Ortigoza. El ex Olimpo mañana será probado para jugar de titular, en cambio el ex San Lorenzo aspira a tener un lugar en el banco de relevos. "Quiero estar al máximo si me toca jugar. Estas dos semanas trabajé muy duro para llegar de la mejor manera al partido con Racing. Por ahí si jugaba antes podía empeorar mi situación. Estoy contento por poder volver", reconoció Gil, quien jugó su último partido ante Chacarita. "Nos jugamos cosas importantes, estos partidos son importantísimos para nosotros y vamos a dar el máximo para lograr los objetivos. Nos está faltando generar un poco más juego", aceptó el volante canaya.