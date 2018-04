“Sentí que se me puso duro el isquiotibial y me di cuenta de que tenía que salir. Ojalá no sea nada grave y pueda estar en los partidos importantes que quedan en el torneo”, deseó Nicolás Blandi, delantero y capitán de San Lorenzo, sobre la lesión ocasionada en el encuentro que su equipo empató 2-2 como visitante ante Vélez, donde debió ser reemplazado por Alexis Castro.