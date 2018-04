Luego de que el oficialismo bloqueara en el Congreso el debate sobre los tarifazos, Mauricio Macri defendió la suba de los precios de los servicios públicos. Lo hizo en el marco del acto por el primer envío de limones a Estados Unidos y apeló a su argumento de siempre: que supuestamente no había otra alternativa. “Nada que les digan que viene de regalo es real”, dijo.

La defensa de Macri del tarifazo tuvo su correlato esta mañana en la Cámara de Diputados, donde apeló al salteño Alfredo Olmedo para dejar sin quórum la sesión especial que la oposición había convocado para debatir un cambio a la política tarifaria.

"Sin energía, nada de todo esto funciona, energía que tenemos que cuidar, valorar", introdujo Macri el tema para luego afirmar "no soy mago ni estafador, me he comprometido a decirles siempre la verdad", dijo Macri y agregar que "es el esfuerzo el que te gratifica y te levanta el autoestima y ese es el camino en el cual vamos construir la Argentina, por eso el país esta en marcha". Fue también un mensaje para Elisa Carrió y sus socios radicales que le reclaman un cambio de rumbo con respecto a las tarifas.

Macri también habló del trabajo en equipo y aseguró que el país está avanzando porque se recuperaron "herramientas fundamentales como el diálogo". Sonó más a campaña que a lo que ocurrió en el Diputados, donde el ofcialismo clausuró cualquier debate sobre el tarifazo.