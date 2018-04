Tras ser cuestionado por diferentes voceros del oficialismo por haber aceptado la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, el juez de la Sala II de la Cámara Federal porteña Eduardo Farah pidió hoy su traslado a otro tribunal. Farah solicitó ocupar un puesto en el Tribunal Oral en lo Penal Económico 1, que tiene tres vacantes, dos ya concursadas y una que acaba de producirse.

El camarista de la sala II del Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py 2002 pidió licencia desde este lunes por tres días, con lo cual mañana debería reintegrarse a su despacho. La nota, a la que accedió la agencia oficial Télam, fue presentada al presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas.

El camarista pidió el traslado al fuero económico, pero aclaró que en caso de que se produjera una vacante en el Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires, solicitará su traslado a aquella jurisdicción por razones personales.

El voto de Farah que desempató entre sus colegas de la Sala I, Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, no solo determinó la libertad de López y De Sousa sino también el cambio de carátula de la causa, por la cual está procesado, inclusive, el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. Ahora los imputados están procesados por retención indebida de tributos (no por defraudación), una figura penal que podría extinguirse si consiguen adherir a algún plan de pagos.

Bruglia votó en contra de las liberaciones mientras que Ballestero y Farah sumaron mayoría con su voto favorable.

El fallo está ahora bajo revisión de la Cámara Federal de Casación y el fiscal Germán Moldes, al apelar, pidió que López y De Sousa volvieran a prisión, pero que también fuera detenido Echegaray.

Los camaristas de Casación Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Eduardo Riggi fijaron audiencia para el próximo 26 de abril para escuchar los argumentos de las partes y luego tendrán cinco días hábiles para decidir.