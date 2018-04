Se pronunciaron los diputados

Varios legisladores nacionales por Santa Fe acompañaron ayer con sus firmas un proyecto de resolución ingresado por el diputado nacional Luis Contigiani, por pedido de la UOM, expresando su "más enérgico repudio por las actuales políticas de gobierno" a raíz del suicidio de Daniel Fernández, trabajador de la ex Mefro Wheels. "Tenía 61 años y 40 de antigüedad, que encuadra lisa y llanamente en la categoría de los trabajadores desocupados más críticos, en razón de que el mercado los considera 'viejos' para trabajar, pero el Estado los considera 'jóvenes' para jubilarse", planteó el diputado. La resolución destaca que el cierre del establecimiento de capitales alemanes obedeció a "la apertura indiscriminada de importaciones, aumentos tarifarios y menoscabo del consumo interno". El próximo lunes, la UOM realizará una conferencia de prensa por el tema y además presentarán el proyecto de ordenanza de compre trabajo local que enviarán al Concejo Municipal para su tratamiento.

En el proyecto, que acompañaron los diputados nacionales de la oposición Agustín Rossi, Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Alejandro Grandinetti, Marcos Cleri, Silvana Frana y Josefina González, los legisladores manifestaron su "apoyo incondicional y entera solidaridad para con los familiares del compañero Fernández y para con todos los compañeros trabajadores de la ex Mefro Wheels Panamerican SA y la UOM seccional Rosario en su lucha por la reapertura de la firma".

En los fundamentos, la resolución refiere que Fernández, quien tomó la decisión de quitarse la vida el pasado martes, había sido trabajador de la empresa de capitales alemanes que "cerró definitivamente sus puertas de manera intempestiva a principios de 2017, dejando literalmente abandonados a los trabajadores". También destacan que la fábrica de llantas de acero ubicada en Ovidio Lagos al 4400 fue la única existente en el país, y que las causales del cierre, como en tantos establecimientos, se debe a "la apertura indiscriminada de importaciones, aumentos tarifarios y menoscabo del consumo interno".

En el repaso de las actuaciones, tanto del gremio como de concejales de la ciudad y autoridades del Ministerio de la Producción de Santa Fe, señalan que si bien pudieron lograr temporalmente la reapertura a partir de la explotación de una empresa local, esa experiencia no fue satisfactoria por la gestión realizada y además por "la continuación y el agravamiento de las políticas del gobierno nacional".

Por otra parte, el proyecto presentado por el diputado Contigiani busca visibilizar la situación del resto de los trabajadores de la ex Mefro, aún desocupados, motivos por el cual "se necesita con suma urgencia la intervención del gobierno nacional en el conflicto que nos trata, no sólo para sostener los puestos de trabajo perdidos, no sólo para contener la única actividad industrial de fabricación de llantas en el país, si no más aún para evitar tragedias como la del compañero Fernández".

Mientras el gremio metalúrgico, que a nivel nacional decretó ayer un paro con movilización para el 3 de mayo por el reclamo paritario, continúa realizando gestiones para que un inversor se haga cargo de la ex Mefro Wheels, tratativas que según adelantaron están muy avanzadas, el próximo lunes a las 15.30 darán a conocer el proyecto de ordenanza de compre de trabajo local que presentarán en el Concejo.