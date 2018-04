La obra social del Instituto Autárquico Provincial (IAPOS) de lxs empleadxs públicos de Santa Fe no cumple con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable que establece la cobertura del cien por ciento de los métodos anticonceptivos. La diputada provincial Silvia Augsburger presentó un pedido de informes. “Al consultar en el vademécum de IAPOS el listado de medicamentos de anticonceptivos hormonales de uso sistémico solo encontramos las drogas Levonorgestrel y Etinilestradiol combinada con Levonorgestrel, todas con sistema de cobertura incompleto: una parte a cargo de la obra social y otra parte a cargo de la persona afiliada incumpliendo con la cobertura del cien por ciento a cargo del agente del seguro de salud”, explicó Augsburger. “A esto se suma que no están incluidas la totalidad de las drogas que la ley nacional establece en el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable. Tal incumplimiento despierta, también, la preocupación sobre si IAPOS hace efectiva o no la cobertura al cien por ciento de métodos anticonceptivos no farmacológicos como el DIU, preservativos, diafragmas y espermicidas”.

En la Argentina, la ley 25.673 (de salud sexual y procreación responsable) indica que las obras sociales tienen que cumplir con la totalidad de los métodos anticonceptivos (también el subdérmico que tiene una efectividad de dos años a través del implante de una aguja en el brazo), pero, en muchos casos, evaden esa responsabilidad. Los preservativos deben darse gratuitamente por parte de las obras sociales aunque, muchas veces, solo son otorgados en hospitales públicos o comprados en farmacias a precios de mercado. El cumplimiento de la norma depende de la demanda de usarios/as y de monitoreo y demandas por parte del Estado para que las obras sociales y prepagas no evadan su responsabilidad.