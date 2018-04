Julio Chavarría, abogado del árbitro Martín Bustos (foto), detenido y acusado de haber abusado a juveniles de las inferiores de Independiente, aseguró ayer que “a los chicos les gusta hacer la plata fácil” y reiteró que no hay elementos en la causa para imputar a su cliente por corrupción de menores ya que “estaban previamente corrompidos”. “Yo como defensor sostengo que según lo que hay en la causa y lo que dijo en cámara gesell el que mi defendido creía que era mayor, hay que separar la cuestión moral del hecho de la cuestión legal”, afirmó el letrado. El abogado se refirió además al chat que se divulgó ayer entre el árbitro y un jugador de inferiores de Independiente, en el que Bustos habla de “tener más confianza” para darle las llaves del auto y de su casa en San Isidro, que forma parte de la investigación de la fiscal María Soledad Garibaldi. “Con relación al chat, no dice si sabés manejar, le dice te doy las llaves del auto. Supongamos que se comprueba que es de Bustos, él cree que (el chico) tiene licencia de conducir, asi que siempre lo vio como mayor”, agregó. Acerca de la trama judicial, Chavarría sostiene que “no hubo ningún menor arrepentido” y que “a los chicos los apretaron, no hubo arrepentidos”, tras contar que la investigación surgió cuando uno de los chicos de independiente “no fue incluido en el grupo de los que ganaban plata fácil y decidió contar lo que estaba haciendo el resto”.