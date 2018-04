El defensor de Boca Santiago Vergini se refirió ayer a la polémica jugada en que el árbitro Ariel Penel no sancionó penal para su equipo, en el último minuto del encuentro que perdió el domingo pasado ante Independiente, y aseguró que “si quieren beneficiar al club lo hubiesen cobrado”, por la mano de Gonzalo Verón. “A todos los que dudaban de que beneficiaban a Boca quedó claro el domingo que no es así. Si nos quieren beneficiar hubiesen cobrado el penal. Es una jugada que era muy fácil para cobrarlo pero no fue así”, indicó el zaguero en conferencia de prensa, al finalizar el entrenamiento en Casa Amarilla.

El ex Newell’s habló luego de las dos caídas consecutivas del líder de la Superliga, ante Defensa e Independiente: “Tenemos que mejorar mucho, más allá de las ausencias. Este es un plantel que hace autocrítica y no le echa la culpa a nadie de las derrotas. Estoy orgulloso de este grupo que se hace responsable de las derrotas. Y se refirió al futuro: “Es verdad que de haber sumado de a tres la ventaja hubiese sido superior. Pero quedan 12 puntos y tenemos cuatro de diferencia. Nos esforzamos mucho para llegar a ésto. Y tenemos que ganar el domingo para mantener la ventaja”. El que podría regresar al equipo es Sebastián Pérez, en lugar del lesionado Barrios.