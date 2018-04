Una semana después de intervenir al Partido Justicialista, la jueza federal María Servini de Cubría resolvió procesar sin prisión preventiva al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, al ex subsecretario de Medios Alfredo Scoccimarro, al ex presidente de Télam Santiago Alvarez y al ex director de la agencia Carlos Martín García, por haber “retaceado” publicidad oficial al Grupo Clarín. Los cuatro ex funcionarios fueron procesados por el delito de “abuso de autoridad” pero a su vez fueron sobreseídos por el de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. En la resolución firmada el 11 de abril por Servini, pero conocida ayer, se les fijó embargos de hasta 100 mil pesos. Por otra parte, en la causa fueron sobreseídos el ex jefe de Gabinete Jorge Capitanich, el ex director de Télam Martín Granovsky y los ex funcionarios Emiliano Suaya y Eduardo Fernández, quienes en su momento habían sido indagados por los mismos delitos.