La familia de Santiago Maldonado desmintió que el Estado estuviera abonando los honorarios de su abogada Verónica Heredia. A raíz de una nota aparecida en el portal Infobae, según la cual la familia de Santiago Maldonado ya habría recibido de parte del Estado un total de 1.600.000 pesos, a razón de 200 mil pesos mensuales desde el 1 de agosto, el día de la desaparición, la familia Maldonado aclaró que: “Ante los nuevos ataques recibidos por nuestra familia en redes sociales y medios de comunicación, que no informan objetivamente tergiversando los hechos, nos vemos forzados a reiterar que ante la desaparición forzada de Santiago que, el Estado Nacional asumió la obligación de afrontar una parte de los gastos que, como familiares, nos vimos obligados a erogar para intentar obtener una respuesta que aún no llegó: quienes son los responsable de la desaparición y muerte de Santiago”. Añadieron que “el apoyo económico recibido, que se encuentra debidamente documentado y justificado ante el Ministerio de Justicia de la Nación, está a disposición de quien así lo requiera. En particular, negamos que el Estado haya abonado los honorarios de la Dra. Verónica Heredia. Recordamos, además, que esta ‘ayuda’ se trata, en realidad, del cumplimiento de una obligación del Estado asumida en tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución”, puntualizaron los Maldonado. El comunicado de la familia concluyó explicando que “no somos militantes partidarios, buscamos Verdad y Justicia para Santiago. Si eso nos transforma en blancos de personas despiadadas, les avisamos que los ataques no nos van a detener porque contamos con la fuerza de la enorme mayoría de las personas de paz que habitan nuestro país y el resto del mundo y nos abrazan con su solidaridad”.