por ciento de las mujeres que no están en el mercado de trabajo ni en el sistema educativo en América Latina, las denominadas “ni-ni”, son adolescentes. En la Argentina, un 30 por ciento de chicas abandonó sus estudios o sus trabajos por tener que dedicarse a tareas de cuidados en los hogares. “El 95 por ciento de las jóvenes que no estudia ni trabaja realiza tareas de cuidado no remunerado”, redobló sin embargo la licenciada en Ciencias Políticas y especialista en género y desarrollo Pamela Eleonora Ares, en base a estudios propios e información del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres (OVCM). El análisis hace foco en el embarazo adolescente: en el país, 7 de cada 10 no son planificados, y sólo en el primer cuatrimestre de 2017 hubo 2.034 partos de adolescentes.