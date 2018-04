Los bloques opositores en la Legislatura bonaerense intentaron esta tarde alcanzar el quórum necesario para tratar más de 20 proyectos para congelar o suspender los tarifazos aplicados por la gobernadora María Eugenia Vidal. La sesión fue boicoteada por el presidente de la Cámara baja, el diputado de Cambiemos Manuel Mosca, quien no se presentó en el recinto, al igual que los otros 44 legisladores oficialistas, que imitaron a sus pares nacionales, que ayer tampoco dieron quórum para debatir los tarifazos en el Congreso Nacional, liderados por el titular del bloque del PRO, Nicolás Massot, quien espió las alternativas de la reunión detrás de una cortina. "No sean cobardes y participen en la sesión", había criticado el titular de la bancada del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, en la previa.

Finalmente, los bloques del massismo, el PJ Unidad y Renovación, otros dos minibloques peronistas y el Frente de Izquierda lograron abrir las puertas del recinto, reunieron 21 legisladores y se sentaron para forzar el quórum. Ante la ausencia de Mosca, la vicepresidenta de la Cámara y diputada del bloque PJ Unidad y Renovación, Marisol Merquel, presidió la frustrada sesión, que contó con la participación de los legisladores de Unidad Ciudadana, encabezados por Florencia Saintout, que cuestionó la metodología de la convocatoria.

Los bloques opositores se sentaron en sus bancas alrededor de las 15 y minutos después bajó el bloque de Unidad Ciudadana, que a viva voz preguntó si se trataba técnicamente de una sesión especial. Saintout acusó a Cambiemos de "obstruir la sesión y evitar el debate", y pidió a los bloques opositores unificar criterios para pedir una sesión especial para tratar los tarifazos, porque la que se estaba realizando en ese momento no tenía validez.

"Estamos peleando para que le bajen las tarifas a los bonaerenses, para que puedan ser pagadas con trabajo digno. Las tarifas de ahora son prácticamente confiscatorias. Venimos pidiendo una sesión hace tiempo. Hoy no nos han convocado a una sesión como bloque", había sostenido Santiout en una conferencia previa.

Por su parte, el resto de los bloques había ofrecido otra conferencia conjunta, en la que el titular de la banca del Frente Renovador también apuntó contra el oficialismo: "No sean cobardes y participen en la sesión", los desafió.

"Tienen que entender que esta no es una discusión de colores políticos, esta discusión es sobre si los vecinos llegan o no llegan a fin de mes, tiene que haber una discusión entre todos los sectores políticos para ver de qué manera el tarifazo no es tan brutal como está siendo hasta ahora", advirtió el legislador massista Lisandro Bonelli, según publicó Diagonales.

“Hemos presentado 11 proyectos para que las tarifas puedan ser pagadas y creemos que esta es una maniobra de Cambiemos para no hacer una sesión especial. En cada sesión que haya y donde se tenga que defender a los bonaerenses nosotros vamos a estar. El tema es que lo que quieren hacer hoy es una reunión, no una sesión”, había advertido Saintout.