El diputado radical Edgardo Martino (NEO) sorprendió con su elogio. "Le tenemos tanta confianza -dijo‑ que le compraría un auto usado sin revisarlo. Estamos más que orgullosos que siga en el cargo". No parecía una broma, pero su colega del Partido Democráta Progresista (PDP), Gabriel Real la siguió: "Tanto como comprarle un auto no sé, pero si me lo regala, no lo vamos a revisar".

(Ayer, en la sesión de la Cámara baja de Santa Fe, cuando se procedía a la elección de Antonio Bonfatti como su presidente).