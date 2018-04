En su primer discurso como el nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, dijo ayer:”Asumo la responsabilidad con la convicción de que todos los revolucionarios, desde cualquier trinchera, seremos fieles a Fidel y a Raúl, líder actual del proceso revolucionario”. Además de subrayar su lealtad a la revolución, el nuevo mandatario aseguró que la política exterior de la isla se mantendrá inalterable y que el país no hará concesiones contra su soberanía e independencia ni negociará sus principios. Ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, Díaz Canel afirmó que el mundo está en una coyuntura internacional caracterizada por la creciente amenaza a la paz y la seguridad. “En tal contexto ratifico que la política exterior cubana se mantendrá inalterable y reiteramos que nadie logrará el propósito de debilitar a la Revolución ni doblegar al pueblo cubano, porque Cuba no hace concesiones contra su soberanía e independencia”, aseguró. El nuevo gobernante, de 57 años, no mencionó explícitamente a Estados Unidos , pero insistió en que la isla jamás cederá ante presión o amenazas. “Los cambios que sean necesarios, los decidirá soberanamente el pueblo cubano”, subrayó Díaz Canel, en referencia velada a las duras críticas del presidente Donald Trump y los intentos de su administración de propiciar un cambio de régimen político en Cuba.