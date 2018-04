La AFIP solicitó ayer a la justicia enviar a juicio oral y público al ex titular del organismo Ricardo Echegaray y a los dueños del grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación que cae sobre el ex funcionario y los empresarios es de defraudación al Estado por no haber pagado ocho mil millones de pesos del impuesto a los combustibles en la petrolera Oil Combustibles. Luego de pasar dos meses en prisión preventiva López y De Sousa fueron excarcelados por la Cámara Federal porteña en una decisión que ahora revisará la Cámara Federal de Casación ante un pedido para que vuelvan a prisión realizado ya por el fiscal de apelación Germán Moldes.