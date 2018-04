“Soy un soldado de la Justicia. Me debo a la Justicia, que me designó”. Así se presentó sindicalista Luis Barrionuevo al asumir oficialmente como interventor del Partido Justicialista (PJ). En la sede de la calle Matheu el gremialista cercano al macrismo presentó al equipo que lo acompañará mientras su gestión se mantenga, a la espera de que la apelación presentada por las autoridades suspendidas sea tratada por la Cámara y defina su situación. Julio Bárbaro quedará al frente de los equipos de política y el periodista Carlos Campolongo en Comunicación.

“Hoy es el inicio para abrir las puertas del peronismo y poner el movimiento en marcha para que sea una alternativa el año que viene”, señaló el secretario general de los trabajadores gastronómicos en el salón Juan Carlos “Chueco” Mazzón de la sede nacional justicialismo. “Yo no soy funcional a Macri, no lo fui nunca y no lo seré”, afirmó luego intentando dispar la desconfianza generada entre los justicialistas que criticaron al gremialista por haber aceptado el papel de interventor que le ofreció la jueza María Romilda Servini de Cubría. “Me tomó por sorpresa”, dijo y agregó que no lo había pedido “pero tardé cinco segundos en contestar”.

El PJ bajo la conducción del sanjuanino José Luis Gioja se encontraba en medio de un debate interno y el inicio de la construcción de la unidad de todos los espacios que componen al peronismo dentro y fuera del partido de cara al 2019, que comenzaba a complicar los planes del macrismo para continuar su gestión por cuatro años más. Servini de Cubría sorprendió con la decisión de intervenir el partido y designar a un dirigente tan desgastado al frente.

“Hay que trabajar para ser alternativa. Tengo mucha fe y confianza que vamos a ser una alternativa. Quienes quieran competir en las internas, que lo hagan. No vamos a ser sectarios, los que pierdan acompañarán al ganador como corresponde. No va a haber argumentos para que no se vaya a nadie. De aquí va a salir la fórmula que va a ser gloriosa”, señaló con Bárbaro y Campolongo a sus costados, intentando revertir la imagen pública que tiene desde su resonante aparición en los medios en los años ‘90 cuando se autodefinió “recontraalcahuete de Menem” y se incluyó en la frase que decía que “los argentinos tenemos que dejar de robar dos años” para que el país salga adelante.

“Vamos a llamar a otros que no piensan como nosotros, pero que quieren participar en la vida y la reconstrucción del país. Perón nos enseñó a ser frentistas”, aseguró luego manteniendo la idea que impulsaba Gioja y el Consejjo Nacional partidario que fue intervenido. “Esta es la casa de todos los peronistas a partir de hoy”, señaló y apuntó contra la política del presidente Mauricio Macri al señalar que “hay mucha gente que se muere de hambre, muchas necesidades. Todos sabemos que este gobierno no nos va a dar la felicidad. Este gobierno no conoce la pobreza, no conoce el olor a PyMES, a la producción. Conocen de countries, de Punta del Este, de Miami, y me parece bien”.

Con un puñado de militantes y seguidores de los gremios que lo apoyan en el salón, Barrionuevo insistió con que los macristas “han ganado las elecciones, vamos a respetarlos y sostenerlos. Este ajuste tremendo que hay en la canasta familiar y en los servicios es de un gobierno liberal que esta hecho para juntar plata, y ser Ceos”, y resaltó que “el país no está hecho para ganar plata, está hecho para gobernar a todas sus expresiones”. Consciente de sus exabruptos a la hora de hablar, el sindicalista anunció que Campolongo funcionaría como su vocero. El periodista recordó que “desde que se murió Perón no se eligió un consejo directivo” y se lamentó de que “todo fue a dedo”. A su turno Bárbaro, que ya adelantó que el kirchnerismo no tiene lugar, definió a Macri como “mi adversario, no mi enemigo”, y puso al peronismo como “la conciencia más alta de la política argentina”. Luego del acto, en una entrevista radial señaló que querían que en 2019 se hiciera una PASO entre Juan Manuel Urtubey, Sergio Massa y José De la Sota.

Barrionuevo, dando por hecho que se quedará en la intervención por un tiempo, había señalado que “vuelve el peronismo, y no venimos para sacar cinco puntos, venimos para ganar”.