Desde Las Vegas. No hace falta el Delorean de Marty McFly para volver a vivir el esplendor de los inicios del rock, la cultura y estética de los '50, ver modelos a la Bettie Page o esos autos enormes que inundaban las calles de los Estados Unidos de la posguerra. Simplemente hay que pasar por Las Vegas durante este fin de semana, mientras se hace el Viva Las Vegas Rockabilly Weekend.

Tom Ingram, un viejo DJ inglés de rockabilly, es el cerebro y mentor del festival. El adolescente que fue en los '70 se vio envuelto en la cultura de los teddy boys, esos chicos que reinterpretaron y revalorizaron los orígenes del rock norteamericano, y le inyectaron una exagerada estética de jopos encerados y camperas de cuero. Esa subcultura, que se hizo notoria en Londres y sus alrededores, fue base para cierta actitud del punk que llegaría pocos años mas tarde y encontró combustible en películas como American Graffity y Grease, y las exitosas series de televisión Happy Days y Laverne & Shirley.

Todo eso fue una marca de fuego para Ingram, quien en 1989 dio sus primeros pasos como promotor de shows al llevar adelante Hemsby, un festival ingles de rockabilly. Siete años más tarde, ya instalado en el sur de California, el DJ le dio forma a su mayor creación. “Sin dudas, Hemsby fue un punto alto en mi carrera, pero la primera edición de Viva Las Vegas lo superó inmediatamente”, recuerda Ingram. En abril de 1998, en la ciudad creada por Bugsy Siegel, el promotor llevó adelante el primer Viva Las Vegas Rockabilly Weekend (así bautizado en honor a uno de los films más recordados de Elvis Presley) con un concepto muy sencillo: armar un fin de semana lleno de atracciones que a él mismo le dieran ganas de disfrutar.

En la primera edición, 1.200 personas se juntaron en el hotel Gold Coast, ubicado en el centro de Las Vegas. Al crecer la convocatoria, a partir de la tercera edición se trasladó a The Orleans, donde durante el fin de semana completo las sus instalaciones (piletas, salones, estacionamiento y el mismo casino) quedan enteramente al servicio del evento. Año tras año se fueron sumando atractivos como exposición de autos antiguos, desfile y concurso de chicas pin ups, competencia de bowling y, por supuesto, un nutrido cartel de los mejores exponentes del rock mas tradicional. Ingram se enorgullece al recordar que por su festival han pasado artistas como Chuck Berry, Little Richard, Dick Dale, Duane Eddy, Ruth Brown, Wanda Jackson y Janis Martin, por nombrar algunos. En los últimos años, el evento cuenta con más de 9000 asistentes, que se quedan durante los cuatro días; el hotel donde se realiza queda sin vacantes desde un año antes (ya se están reservando habitaciones para la edición 2019) y en total moviliza 17.000 personas de todo el mundo que quieren vivir la experiencia.

La apuesta para 2018 ha sido grande: con una campaña para crear expectativa que comenzó durante los últimos días del año pasado y se intensificó en la primera semana de este, los Stray Cats anunciaron su regreso a los escenarios tras más de diez años de ausencia. Ese primer show que reunirá a Brian Setzer, Lee Rocker y Slim Jim Phantom, el trío de rockabilly más exitoso de todos los tiempos será en el Viva Las Vegas Rockabilly Weekend. “Hay algo de magia en un show de los Stray Cats. Viva Las Vegas es el evento perfecto para tener esa experiencia” declaró Setzer. “Apenas un contrabajo, una guitarra y una batería. Stray Cats regresa para mostrar cómo se hace, justo a 39 años de nuestro primer show. No puedo esperar en volver a subirme a un escenario junto a mis hermanos Brian y Slim”, agregó Rocker. Y Phantom completó: “Feliz y excitado de volver a tocar con los Cats en Las Vegas. Somos los reyes del rockabilly y volvemos a reclamar nuestra corona”.

La influencia y legado de los Stray Cats ha sido muy fuerte. Desde su irrupción a principios de los '80, gracias a hits inoxidables como “Stray Cat Strut”, “Rock this Town” o “Look at that Cadillac”, y la rotación de sus videos en la entonces floreciente cadena MTV, su sonido rockabilly con cuotas de punk se mantuvo a través de los años, inclusive hasta su primera separación en 1993. Setzer comenzó una exitosa carrera solista al reformular su propuesta junto a una big band, que fue plataforma de despegue para toda una nueva camada de agrupaciones similares como Cherry Poppin´ Daddies, Royal Crown Revue, Big Bad Voodoo, Daddy y Squirrel Nut Zippers. Sin tanta orquestación pero con el mismo espíritu, artistas contemporáneos como Reverend Horton Heat o Imelda May le deben bastante al fuego que encendieron los Stray Cats.

El festival, que arrancó el jueves y culminará el domingo, tendrá en la noche del sábado su momento estelar. Además del regreso de Stray Cats, pasarán por el escenario dos leyendas: Jerry Lee Lewis, de activos 82 años, y Duane Eddy, el autor de “Rebel Rouser” y “Peter Gunn”. A ese cartel hay que sumar una exposición de más de 800 autos vintage, los desfiles, los concursos y todo ese halo estar viviendo en 1950, aunque sea sólo por un fin de semana.