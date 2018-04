Las tensiones de las últimas semanas entre los dirigentes del radicalismo y el PRO quedaron a un lado esta mañana durante la inauguración de la estatua del ex presidente Raúl Alfonsín en la Plaza Moreno de La Plata, a tal punto que la alianza Cambiemos fue reivindicada como parte del "legado" del ex mandatario. Durante el acto, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, destacó "el orgullo de los radicales por participar en Cambiemos", mientras que la gobernadora María Eugenia Vidal equiparó los valores del ex presidente con las bases de la coalición gobernante. Las redes sociales, sin embargo, fueron impiadosas con la elección de la imagen del homenajeado, tomada de la histórica caminata que Alfonsín compartió con su sucesor, Carlos Menem, durante la cual acordaron el Pacto de Olivos. Entre el centenar de militantes radicales que se acercaron al encuentro también se escucharon gritos contra los dirigentes del PRO.

El acto se realizó frente a la Muncipalidad de La Plata bajo un fuerte operativo de seguridad, que rodeó el escenario con un vallado y un nutrido cerco de agentes de la Policía. Durante el encuentro, promovido por el vicegobernador bonaerense y titular del Comité provincial de la UCR, Daniel Salvador, Cornejo destacó la capacidad autocrítica del ex mandatario y subrayó "las deudas sociales que deben ser saldadas por los gobernantes".

Con el telón de fondo de las disputadas internas de la alianza gobernante por el impacto social de los tarifazos, en un marco de despidos y alta inflación, Cornejo agradeció la presencia de Vidal, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y manifestó "el orgullo como radicales de participar de este espacio que es Cambiemos". En un extremo del escenario lo escuchaba Ricardo Alfonsín, hijo del ex mandatario y diputado nacional. También estuvieron presentes Graciela Fernández Meijide y el ex presidente Eduardo Duhalde.

El homenaje conducido por el periodista Fernando Bravo comenzó con un mensaje del presidente Mauricio Macri, que se transmitió por una pantalla gigante para que pudieran verlo los dirigentes que quedaron afuera del corralito. El actual mandatario destacó "todos los valores que representa el doctor Alfonsín", afirmación que entusiasmó al jefe de Gabinete, quien poco después invitó a levantar estatuas de Alfonsín en “cada plaza del país”.

La imagen elegida fue precisamente parte de las críticas que se difundieron en las redes sociales. Con las manos detrás de la espalda y la cabeza gacha, el Alfonsín del escultor Carlos Benavídez recuerda al que firmó con Menem durante el Pacto de Olivos. Tras el acto, las críticas más duras se concentraron en el protagonismo de los dirigentes del PRO en el homenaje. Cecilia Moreau, diputada nacional del Frente Renovador, afirmó en Twitter que decidió no asistir después de recibir una cadena de mails en la que se solicitaba no ir con banderas ni remeras radicales.

El pedido, sin embargo, no fue acatado por los militantes de la Franja Morada y de la Juventud Radical que llegaron a la Plaza Moreno con sus banderas y sus remeras habituales. Los militantes de la Juventud Radical de La Plata, a su turno, corearon "Por el Ruso (Sergio Karakachoff), por (Mario Abel) Amaya, por el pueblo, la derecha que se vaya".

Leandro Santoro, de Los Irrompibles, por su parte, criticó a los invitados: "Que picardía que faltaron Etchevehere (SRA), Caputo (Deutsche Bank), Dujovne (Grupo Clarin) y Aranguren (Shell) a la inauguración del monumento a Alfonsin. Así se juntaban todas las corporaciones que lo voltearon y aprovechaban para pedirle perdón postmortem en público. Miserables".

