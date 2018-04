"Le dije al comisario que me quedaba todo el día esperando para entrar, pero depende de esta jueza", lamentó el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en la puerta de la cárcel de Curitiba, donde el ex presidente Lula Da Silva está detenido desde hace dos semanas. La jueza Carolina Lebbos descartó por segundo día consecutivo la posibilidad de una visita humanitaria solicitada por Pérez Esquivel y el teólogo brasileño Leonardo Boff, quien repudió la decisión y grabó un video en la puerta de la cárcel para saludarlo: "Nos vamos a ver en libertad".

Pérez Esquivel y Boff, uno de los máximos referentes de la Teología de la Liberación, se acercaron a las puertas de la cárcel de la Policía Federal con la propuesta de ver al ex presidente y promocionar desde allí su candidatura al Nobel de la Paz, que también acompaña una ONG de Noruega, que acompañó la acción en Curitiba.

"Brasil vive en un estado de excepción. Hubo un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rouseff y ahora todo esta campaña contra Lula. Hay que pensar qué tipo de democracias tenemos no solo en Brasil sino en toda América Latina. Vamos a seguir desarrollando una campaña internacional hasta que Lula recupere la libertad", aseguró el titular del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) rodeado de los militantes que mantienen el acampe frente a la cárcel.

La jueza Lebbos no sólo rechazó la visita de Boff y Pérez Esquivel al considerar que la visita humanitaria no puede tener lugar, porque Lula no está sufriendo un avasallamiento de los derechos humanos, sino que mantiene limitadas las visitas del candidato presidencial del Partido de los Trabajadores. Hasta el momento, autorizó la visita apenas de familiares los jueves y de los abogados durante los días hábiles y fines de semana. Además de una visita de los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos.

"Estoy profundamente indignado porque no permitieron que un premio Nobel de la Paz como Adolfo Pérez Esquivel y yo, como tu amigo, entráramos de forma humanitaria a darte un abrazo. Negaron nuestra humanidad y la tuya, pero sin embargo tengo esperanza de que vas a volver al lugar que te pertenece, a hacer política como un gesto amor para los pobres", grabó Boff un mensaje para Lula en la puerta de la cárcel y le aseguró: "Nos vamos a ver en libertad".

Mientras se suceden actos de respaldo frente a la cárcel de Curitiba, dirigentes sindicales articulan negociaciones de las principales centrales obreras con las autoridades de la capital del estado de Paraná, fronterizo con Misiones, para realizar la marcha nacional del 1 de mayo en esa ciudad del sur brasileño con el lema "Lula Libre". El expresidente está condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión en segunda instancia -en un caso del juez Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato- por los delitos de corrupción y lavado de dinero.