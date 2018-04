"Hay contrato hasta diciembre"

En Arroyito se habla ya de cambio de técnico para el segundo semestre del año y las versiones llegaron a oídos del entrenador Leo Fernández. "Me parece un poco injusto que tras perder un partido se genere tanta cosa", lamentó el responsable del primer equipo canaya. "Este cuerpo técnico está tranquilo, tenemos contrato hasta diciembre en el club y hay por delante cinco partidos (cuatro por Superliga, uno por Sudamericana) fundamentales para alcanzar los objetivos", resaltó Fernández. "Con Racing vamos a jugar con el equipo que habíamos probado en el primer amistoso de la pretemporada ante Lanús", explicó el técnico para así justificar la salida de los juveniles y los regresos de los jugadores de experiencia.

Fernández no reniega de las opciones que evalúan los dirigentes para traer nuevo cuerpo técnico en julio. Pero contrarrestó los rumores haciendo una defensa de su labor en el club: "Si tomamos la tabla de posiciones desde que llegamos hasta ahora, estaríamos entre los cuatro primeros equipos, clasificando a la Libertadores", enfatizó el técnico canaya. "Vamos a ir por todo y en su momento hablaremos del trabajo que se hizo. Quedan cinco partidos y después vamos a evaluar lo que hicimos desde que agarramos el equipo hasta ese momento", acotó.

Para Fernández, los próximos partidos son "fundamentales" y ante la exigencia decidió excluir a los juveniles. "Ellos nos conocen muy bien, saben por el momento que estamos pasando y hay que llevarlos con calma, sin exigirlos y darles grandes responsabilidades. Ellos están para acompañar y van a seguir participando en el equipo", explicó el entrenador canaya.

Es que mañana ante Racing vuelven a la titularidad Washington Camacho, Leonardo Gil, Maximiliano González y Marco Ruben. El equipo será con

Ledesma; Ferrari, Tobio, Martínez, Parot; Camacho, Maxi González, Gil, Fernández; Zampedri, Ruben. "Si nos trasladamos al partido con Lanús (amistoso de pretemporada en enero) es más o menos el mismo equipo que va a jugar con Racing. Por distintas circunstancias (las numerosas lesiones) no pudimos repetir esa formación. Hoy contamos con esos jugadores de experiencia que están bien y por eso los vamos a utilizar", destacó el técnico.

Racing jugó el jueves por la noche por Copa Libertadores ante Vasco Da Gama (ganó 4 a 0) pero en Superliga acumula dos derrotas consecutivas, situación que obliga a Eduardo Coudet a no darle descanso a los titulares. "Enfrentar al Chacho (Coudet) es algo particular por lo que genera en nuestra gente. En ese sentido va a ser un partido muy especial. Racing tiene un plantel de experiencia y recambio, no se va a ver afectado su varía en tres o cuatro jugadores", aclaró Fernández. "La idea es tratar de repetir un mismo equipo en varias fechas consecutivas. No hemos podido pero tampoco nos hemos quejado de eso. Queremos pasar esa fase con San Pablo y vamos a hacer el esfuerzo para clasificar a la próxima Sudamericana. Central tiene que entrar a la cancha y ganar y eso lo entendemos", asumió por último entrenador auriazul.

El técnico canaya confirmó que Néstor Ortigoza volverá mañana para estar en el banco de suplentes y es muy probable que ingrese en el segundo tiempo.