Con el estreno de Avengers: Infinity War, el pròximo jueves, el Universo Marvel (o Marvel Cinematic Universe) habrá cumplido diez años de desarrollo. A medida que estas películas y series fueron apareciendo, se han vuelto cada vez más interconectadas, presentando regularmente cameos, referencias y “huevos de Pascua” en diferentes productos audiovisuales. Para los novatos en materia de películas de superhéroes –quizá aquellos que se sintieron atraídos al MCU a partir de éxito de taquilla de Pantera Negra–, la cantidad de material para ver puede resultar abrumadora; pero para quienes quieran perseverar, hay dos órdenes posibles.

En realidad, el espectador medio quizá quiera ver estas películas en su orden de estreno, un viaje que comienza con Iron Man –uno de los mejores porductos del MCU hasta la fecha– para luego seguir con El Increíble Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América: el primer Vengador, terminando la Fase Uno con Avengers. Este orden funciona bien con las escenas que aparecen al final de los créditos, que de algún modo organizan las cosas para la siguiente película y siguen el ritmo ideado por el productor Kevin Feige. Pero de cualquier manera muchos fans se han dedicado a ver toda la serie en orden cronológico. Esto resulta algo más complejo, pero a no desesperar: aquí se ofrece un mapa completo de todo el material del MCU organizado de ese modo temporal, incluyendo películas, series de Netflix, tomas únicas de ese material extra que suele encontrarse en los DVD y Blu–Ray y otros programas televisivos.

* Capitán América: el primer Vengador

* Agente Carter (Temporadas 1 y 2)

* Agente Carter (Extra del DVD de Iron Man 3)

* Iron Man

* Iron Man 2

* El Increíble Hulk

* El Consultor (Extra del DVD de Thor)

* A Funny Thing Happened On The Way To Thor’s Hammer (Extra del DVD de Capitán América: el primer Vengador)

* Thor

* Avengers

* Item 47 (Extra del DVD de Avengers)

Para la Fase 2, las cosas se desarrollan casi en el mismo orden que los estrenos, excepto que Guardianes de la Galaxia Vol. 2 viene inmediatamente después de la primera, lo que significa que esa película fue trasladada a la Fase 2, a pesar de en realidad ser un lanzamiento de Fase 3. También debe apuntarse que los materiales extra quedaron algo fuera de orden con el lanzamiento de las series de Netflix y Agentes de Shield. Para aquellos que se embarquen en Agentes de Shield (las temporadas 2 y 3 son realmente buenas), definitivamente deben verlas junto a las películas, porque éstas tienen efectos profundos en la narrativa de esa serie.

Iron Man, la película que inició esta saga hace diez años.

Fase 2

* Iron Man 3

* All Hail the King (Extra del DVD de Thor: El mundo oscuro)

* Agentes de Shield (Temporada 1, episodios 1 al 7)

* Thor: El mundo oscuro

* Agentes de Shield (Temporada 1, episodios 8 al 16)

* Capitán América: El soldado del invierno

* Agentes de Shield (Temporada 1, episodios 17 al 22)

* Guardianes de la Galaxia

* Guardianes de la Galaxia Vol. 2

* Daredevil (Temporada 1)

* Agentes de Shield (Temporada 2, episodios 1 al 19)

* Avengers: La era de Ultron

* Agentes de Shield (Temporada 2, episodios 20 al 22)

* Ant-Man

* Jessica Jones (Temporada 1)

* Daredevil (Temporada 2)

* Agentes de Shield (Temporada 3, episodios 1 al 19)

¿Llegó hasta acá? ¡Bien hecho, es un montón de material de Marvel! La Fase 3 incluye alguna de las mejores películas del MCU hasta la fecha, pero también algunas dificultades, ciertos torcimientos en la línea de tiempo. Por ejemplo, Doctor Strange empieza antes de Civil War pero termina después de la misma Civil War; Slingshot presenta muchos flashbacks, y la temporada 5 de Agentes de Shield incluye muchos y oscuros viajes en el tiempo. Además, Pantera Negra y Hombre Araña tienen lugar directamente después de Civil War, mientras que Thor: Ragnarok y Pantera Negra conducen directamente a Avengers: Infinity War. A continuación se ofrece una lista manejable, basada sobre todo en el orden de estreno.

Agentes de Shield complementó el Universo desde la TV.

Fase 3

* Capitán América: Civil War

* Agentes de Shield (Temporada 3, episodios 20 al 22)

* Luke Cage (Temporada 1)

* Doctor Strange

* Agentes de Shield (Temporada 4, episodios 1 al 8)

* Agentes de Shield: Slingshot (serie web)

* Agentes de Shield (Temporada 4, episodios 9 al 22)

* Iron Fist (Temporada 1)

* The Defenders (Temporada 1)

* Spider-Man: Regreso a casa

* Inhumanos (Temporada 1)

* The Punisher (Temporada 1)

* Runaways (Temporada 1)

* Pantera Negra

* Jessica Jones (Temporada 2)

* Agentes de Shield (Temporada 5, episodios 1 al 14)

* Cloak and Dagger (Temporada 1)

* Thor: Ragnarok

* Avengers: Infinity War

Felicitaciones. Si usted ha visto todo lo que se menciona hasta aquí, ha procesado más de nueve días de películas y series de Marvel. ¡Nueve días! Y todavía hay más por venir, incluyendo Ant Man y La avispa, Capitán Marvel, una cuarta película de Avengers aún sin título, Spider Man: Regreso a casa 2, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Luke Cage (Temporada 2), Daredevil (Temporada 3), The Punisher (Temporada 2), Iron Fist (Temporada 2), Jessica Jones (temporada 3) y New Warriors (Temporada 1).

Puf. Buena suerte.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para PáginaI12.